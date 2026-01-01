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Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab
Артикул: DAN-7662

Светодиодный осветитель кольцевой Raylab RL-0618 Kit - комплект света, включающий в себя кольцевую лампу, стойки, зеркало, держатель для смартфона и гибкое крепление. Лампа имеет мощность 48 Вт, 448 SMD, срок службы до 30 000 часов, CRI ≥95, TLC ≥95.

Описание

Кольцевые осветители позволяют получить прекрасное равномерное освещение, отсутствие лишних теней, ровный цвет кожи и необычный эффект ореола в глазах модели. Также, данный вид ламп незаменим при предметной съемке, так как заменяет несколько видов оборудования и имитирует естественное освещение.

448 SMD светодиодов обеспечивают мощность в 48 Вт. Лампы изготовлены по современным стандартам качества и крайне долговечны, срок жизни диода составляет до 30000 часов работы.

Корпус выполнен из матового материала, исключающего лишние блики и отражения, к тому же обладающего хорошей теплоотдачей. Лампа закреплена на подвижную голову, она свободно вращается и наклоняется под любым углом.

RL-0618 включает в себя не только кольцевую лампу, но и все необходимое для бьюти-блога или профессионального макияжа. Помимо стойки для студийной съёмки, вы найдете в комплекте зеркало, держатель для смартфона и гибкое крепление, благодаря чему вы сможете создать свою домашнюю видео студию. Переносить лампу будет удобно в надежном транспортировочном чехле.

  • Диаметр осветителя - 45,7см
  • Мощность лампы - 48Вт.
  • Тип лампы - LED.
  • Количество светодиодов - 448.
  • Срок службы LED - 30 000 часов.
  • CRI ≥95, TLC ≥95.
  • Световой поток - 5280 Лм
  • Регулировка мощности - плавная.
  • Питание - AC100~240V.
  • Система охлаждения - пассивное.
  • Питание пульта - 2*AAA.
  • Дальность действия - <10м.
  • Сетевой кабель - 2.75м.
  • Материал корпуса - ABS+PC.
  • Размеры осветителя - 54*45.8*5.
  • Вес осветителя - 0.73 кг.

Аккумулятор - приобретается отдельно.

Комплектация

  • адаптер
  • держатель смартфона
  • зеркало
  • осветитель
  • пульт управления
  • стойка
  • сумка

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