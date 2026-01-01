Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Описание

Кольцевые осветители позволяют получить прекрасное равномерное освещение, отсутствие лишних теней, ровный цвет кожи и необычный эффект ореола в глазах модели. Также, данный вид ламп незаменим при предметной съемке, так как заменяет несколько видов оборудования и имитирует естественное освещение.

448 SMD светодиодов обеспечивают мощность в 48 Вт. Лампы изготовлены по современным стандартам качества и крайне долговечны, срок жизни диода составляет до 30000 часов работы.

Корпус выполнен из матового материала, исключающего лишние блики и отражения, к тому же обладающего хорошей теплоотдачей. Лампа закреплена на подвижную голову, она свободно вращается и наклоняется под любым углом.

RL-0618 включает в себя не только кольцевую лампу, но и все необходимое для бьюти-блога или профессионального макияжа. Помимо стойки для студийной съёмки, вы найдете в комплекте зеркало, держатель для смартфона и гибкое крепление, благодаря чему вы сможете создать свою домашнюю видео студию. Переносить лампу будет удобно в надежном транспортировочном чехле.

Диаметр осветителя - 45,7см



Мощность лампы - 48Вт.

Тип лампы - LED.



Количество светодиодов - 448.



Срок службы LED - 30 000 часов.



CRI ≥95, TLC ≥95.



Световой поток - 5280 Лм

Регулировка мощности - плавная.

Питание - AC100~240V.



Система охлаждения - пассивное.



Питание пульта - 2*AAA.



Дальность действия - <10м.

Сетевой кабель - 2.75м.

Материал корпуса - ABS+PC.



Размеры осветителя - 54*45.8*5.



Вес осветителя - 0.73 кг.



Аккумулятор - приобретается отдельно.

