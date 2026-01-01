Raylab RL-0618 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Кольцевые осветители позволяют получить прекрасное равномерное освещение, отсутствие лишних теней, ровный цвет кожи и необычный эффект ореола в глазах модели. Также, данный вид ламп незаменим при предметной съемке, так как заменяет несколько видов оборудования и имитирует естественное освещение.
448 SMD светодиодов обеспечивают мощность в 48 Вт. Лампы изготовлены по современным стандартам качества и крайне долговечны, срок жизни диода составляет до 30000 часов работы.
Корпус выполнен из матового материала, исключающего лишние блики и отражения, к тому же обладающего хорошей теплоотдачей. Лампа закреплена на подвижную голову, она свободно вращается и наклоняется под любым углом.
RL-0618 включает в себя не только кольцевую лампу, но и все необходимое для бьюти-блога или профессионального макияжа. Помимо стойки для студийной съёмки, вы найдете в комплекте зеркало, держатель для смартфона и гибкое крепление, благодаря чему вы сможете создать свою домашнюю видео студию. Переносить лампу будет удобно в надежном транспортировочном чехле.
- Диаметр осветителя - 45,7см
- Мощность лампы - 48Вт.
- Тип лампы - LED.
- Количество светодиодов - 448.
- Срок службы LED - 30 000 часов.
- CRI ≥95, TLC ≥95.
- Световой поток - 5280 Лм
- Регулировка мощности - плавная.
- Питание - AC100~240V.
- Система охлаждения - пассивное.
- Питание пульта - 2*AAA.
- Дальность действия - <10м.
- Сетевой кабель - 2.75м.
- Материал корпуса - ABS+PC.
- Размеры осветителя - 54*45.8*5.
- Вес осветителя - 0.73 кг.
Аккумулятор - приобретается отдельно.