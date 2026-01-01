Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом

Характеристики:
- Мощность лампы 40 Вт
- Цветовая температура 3000-6000К (шаг - 100К)
- Количество ламп 360
- Угол рассеивания 120°
- CRI>90
- Световой поток 3000 Лм
- Регулировка мощности 5-100% (плавная)
- Питание DC
- Размеры осветителя 360 х 250 х 20 мм
- Вес 804 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодный осветитель содержит 360 светодиодов. Цветовая температура 3000К-6000K, мощность 40 Вт, CRI ≥90, регулировка мощности 5%-100%, 4 встроенных спецэффектов. Основание осветителя можно наклонять и поворачивать на 360°. В комплекте пульт для дистанционного управления.
Характеристики:
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