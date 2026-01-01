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Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом
Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом
Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом

Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом

Raylab
Артикул: OLE-2429

Светодиодный осветитель содержит 360 светодиодов. Цветовая температура 3000К-6000K, мощность 40 Вт, CRI ≥90, регулировка мощности 5%-100%, 4 встроенных спецэффектов. Основание осветителя можно наклонять и поворачивать на 360°. В комплекте пульт для дистанционного управления.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы 40 Вт
  • Цветовая температура 3000-6000К (шаг - 100К)
  • Количество ламп 360
  • Угол рассеивания 120°
  • CRI>90
  • Световой поток 3000 Лм
  • Регулировка мощности 5-100% (плавная)
  • Питание DC
  • Размеры осветителя 360 х 250 х 20 мм
  • Вес 804 г

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