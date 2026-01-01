Raylab RL-46 360 3000-6000К осветитель светодиодный c пультом

Арт. MTG-4116

Raylab RL-100LED 2700-6500K осветитель светодиодный с пультом. Компактный светодиодный моноблок, который станет отличным выбором для создания качественного видео-контента в домашних условиях, на выездной съемке или в студии. Цветовая температура - 2700-6500К, мощность - 100 Вт. Коэффициент цветопередачи 96+. Байонет Bowens.