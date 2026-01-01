Описание

Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой — комплект RGB света, позволяющий создать особую атмосферу в кадре. Большой диапазон цветовой температуры позволяет использовать эту лампу как для конференций, так и для креативной съёмки или блогов.

Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели.

Универсальный гибкий держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки.

Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы.

Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.

Характеристики: