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Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab
Артикул: DAN-7659

Светодиодный осветитель кольцевой Raylab RL-0310 RGB Kit - комплект RGB света, имеет гибкий держатель для смартфона, bluetooth пульт, штатив имеет широкий диапозон регулировки, есть управление мощностью и цветовой температурой лампы на жк-панели.

Описание

Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой — комплект RGB света, позволяющий создать особую атмосферу в кадре. Большой диапазон цветовой температуры позволяет использовать эту лампу как для конференций, так и для креативной съёмки или блогов.

Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели.

Универсальный гибкий держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки.

Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы.

Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.

Характеристики:

  • Цветовая температура: RGB.
  •  Световой поток: 1000 Лм.
  •  Управление яркостью: 18.
  •  Срок службы светодиодов: 50 000 ч.
  •  Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 85.
  •  Регулировка держателя: 65-85 мм.
  •  Материал держателя: пластик, алюминий.
  •  Угол наклона держателя: 360.
  •  Высота штатива: 50-140 см.
  •  Материал стойки: алюминий.
  •  Управление: Ручное / Пульт ДУ.
  •  Питание: USB 5V/400MA.
  •  Вес комплекта без упаковки: 945 гр.

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