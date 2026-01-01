Raylab RL-0310 RGB Kit светодиодный осветитель кольцевой — комплект RGB света, позволяющий создать особую атмосферу в кадре. Большой диапазон цветовой температуры позволяет использовать эту лампу как для конференций, так и для креативной съёмки или блогов.
Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели.
Универсальный гибкий держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки.
Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы.
Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.
Характеристики:
- Цветовая температура: RGB.
- Световой поток: 1000 Лм.
- Управление яркостью: 18.
- Срок службы светодиодов: 50 000 ч.
- Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 85.
- Регулировка держателя: 65-85 мм.
- Материал держателя: пластик, алюминий.
- Угол наклона держателя: 360.
- Высота штатива: 50-140 см.
- Материал стойки: алюминий.
- Управление: Ручное / Пульт ДУ.
- Питание: USB 5V/400MA.
- Вес комплекта без упаковки: 945 гр.