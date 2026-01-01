Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Осветитель кольцевой мощностью 13 Вт с переменной температурой 3000-6500K, диаметр лампы - 26 см. Осветитель круглой формы дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа. В комплект входит универсальный гибкий держатель для смартфона ,который надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы. Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.
Характеристики:
- Мощность лампы, Вт: 13
- Цветовая температура, K: 3000-6500
- Тип лампы: LED
- Количество светодиодов: 120
- Срок службы LED: до 30 000 часов
- CRI: >=85
- TLC: >=85
- Световой поток, Лм: 1000
- Регулировка мощности: плавная
- Система охлаждения: встроенная
- Рабочая температура: 0-45°C
- Питание пульта: 2032COMS
- Дальность действия: <10 м
- Материал корпуса: алюминий, ABS пластик
- Вес товара: 0.9 кг
- Размер в упаковке: 26×265×4 см
- Аккумулятор: не включен