Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Описание

Осветитель кольцевой мощностью 13 Вт с переменной температурой 3000-6500K, диаметр лампы - 26 см. Осветитель круглой формы дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа. В комплект входит универсальный гибкий держатель для смартфона ,который надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы. Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.



Характеристики: