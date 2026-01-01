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Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab RL-0110 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab
Артикул: DAN-7658

Raylab RL-0110 Kit - осветитель кольцевой мощностью 13 Вт с переменной температурой 3000-6500K, диаметр лампы - 26 см.

Описание

Осветитель кольцевой мощностью 13 Вт с переменной температурой 3000-6500K, диаметр лампы - 26 см. Осветитель круглой формы дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа. В комплект входит универсальный гибкий держатель для смартфона ,который надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Штатив c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта и быстрое изменение положения лампы. Управление мощность и цветовой температурой лампы осуществляется на панели, расположенной на кабеле подключения. Bluetooth пульт в комплекте помогает остановить или запустить запись на смартфоне.

Характеристики:

  • Мощность лампы, Вт: 13
  • Цветовая температура, K: 3000-6500
  • Тип лампы: LED
  • Количество светодиодов: 120
  • Срок службы LED: до 30 000 часов
  • CRI: >=85
  • TLC: >=85
  • Световой поток, Лм: 1000
  • Регулировка мощности: плавная
  • Система охлаждения: встроенная
  • Рабочая температура: 0-45°C
  • Питание пульта: 2032COMS
  • Дальность действия: <10 м
  • Материал корпуса: алюминий, ABS пластик
  • Вес товара: 0.9 кг
  • Размер в упаковке: 26×265×4 см
  • Аккумулятор: не включен

Комплектация

  • держатель смартфона - 1 шт
  • осветитель - 1 шт
  • штатив - 1 шт
  • пульт -1 шт
  • шаровая голова - 1 шт

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