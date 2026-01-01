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FST RL-48BL светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48BL светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48BL светодиодный кольцевой осветитель

FST RL-48BL светодиодный кольцевой осветитель

FST
Артикул: MTG-0074

В кольцевом осветителе с уплотненным матовым рассеивателем и высоким CRI (95) используются 432 светодиода. Возможна регулировка цветовой температуры от 3200 K до 5600 К. Присутствует эффект светящегося вокруг зрачка круга при фотосъемке портретов. Предусмотрены два крепления холодный башмак (для косметического зеркала и смартфона). Питание от сети или аккумуляторов. В комплектацию входит сумка для хранения и переноски, выполненная из прочных материалов.

Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Наличие двух креплений холодный башмак позволяет закрепить одновременно и двустороннее косметическое зеркало, и смартфон.

Осветитель оснащен плотной матовой рассеивающей поверхностью, которая создает мягкое освещение.

Цветовую температуру можно регулировать, тем самым появляется возможность подстроиться практически под любое окружающее освещение. Отличительной особенностью данного светильника является то, что свет имеет максимальную цветовую палитру (CRI 95).

Лампа питается от электрической сети либо от 2-х аккумуляторных батарей. Это дает возможность использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток.Есть возможность работы от пульта дистанционного управления FST RC-01 (в комплект не входит).

Для хранения и переноски осветителя предусмотрена сумка, выполненная из прочных материалов. Они надежно защищают осветитель от механических повреждений.

Характеристики:

  • диаметр лампы, см - 45
  • цветовая температура, град. - 3200 К-5600 К
  • количество светодиодов, шт. - 432
  • диапазон яркости - 10-100%
  • мощность, Вт - 48 x 2
  • световой поток, Лм - 4800
  • индекс цветопередачи CRI - 95+

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Универсальное крепление для смартфонов.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для переноски.

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