FST RL-48BL светодиодный кольцевой осветитель

Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Наличие двух креплений холодный башмак позволяет закрепить одновременно и двустороннее косметическое зеркало, и смартфон.

Осветитель оснащен плотной матовой рассеивающей поверхностью, которая создает мягкое освещение.

Цветовую температуру можно регулировать, тем самым появляется возможность подстроиться практически под любое окружающее освещение. Отличительной особенностью данного светильника является то, что свет имеет максимальную цветовую палитру (CRI 95).

Лампа питается от электрической сети либо от 2-х аккумуляторных батарей. Это дает возможность использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток.Есть возможность работы от пульта дистанционного управления FST RC-01 (в комплект не входит).

Для хранения и переноски осветителя предусмотрена сумка, выполненная из прочных материалов. Они надежно защищают осветитель от механических повреждений.

Характеристики: