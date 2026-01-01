images
images
images
Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Fotokvant
Артикул: DAN-3881

Комплект Fotokvant LED-480 RING, кольцевой светодиодный осветитель со стойкой.

Комплект постоянного студийного света состоит из кольцевого осветителя Fotokvant LED-480 RING со стойкой Fotokvant LS-2100. Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внутренним диаметром 375 мм. Мощность - 98 Вт. Стойка без амортизации, максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см. Цвет - черный.


 

Описание

Конструкция осветительно прибора в форме кольца позволяет прекрасно выполнять крупноплановые портретные фото и видеосъемки из-за отсутствия теней на лице, благодаря равномерному освещению всей поверхности лица, а так же получить круглый световой блик в глазах. Кольцевые осветители широко применяются в фешен-индустрии, а также для предметной видео или фотосъемки съемки.

Осветитель укомплектован гибким держателем с креплением холдный башмак на шаровой голове и держателем для смартфона.

Питание может осуществлятся от сети 220V (сетевой шнур с адаптером питания в комплекте) или от аккумуляторов NP-F550/750/970 (2 шт.) Приобретаются отдельно!

Характеристики:

  • мощность - 98 Вт
  • количество светодиодов - 480
  • индекс CRI - >= 95RA
  • цветовая температура - 3200-5500 К
  • питание - от сети 220V или аккумуляторы NP-F550/750/970 (2шт. приобретаются отдельно)
  • диаметр - 375 мм

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Арт. DAN-3082
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 1 ч

Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.

Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.

-12.9 %310 ₽
270 ₽
В корзину
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-3883
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.

Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.

3 580 ₽
В корзину

Видео

Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
&quot;Фотограф царя&quot;: Сергей Михайлович Прокудин-Горский
"Фотограф царя": Сергей Михайлович Прокудин-Горский
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.