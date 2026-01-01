Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Конструкция осветительно прибора в форме кольца позволяет прекрасно выполнять крупноплановые портретные фото и видеосъемки из-за отсутствия теней на лице, благодаря равномерному освещению всей поверхности лица, а так же получить круглый световой блик в глазах. Кольцевые осветители широко применяются в фешен-индустрии, а также для предметной видео или фотосъемки съемки.
Осветитель укомплектован гибким держателем с креплением холдный башмак на шаровой голове и держателем для смартфона.
Питание может осуществлятся от сети 220V (сетевой шнур с адаптером питания в комплекте) или от аккумуляторов NP-F550/750/970 (2 шт.) Приобретаются отдельно!
Характеристики:
- мощность - 98 Вт
- количество светодиодов - 480
- индекс CRI - >= 95RA
- цветовая температура - 3200-5500 К
- питание - от сети 220V или аккумуляторы NP-F550/750/970 (2шт. приобретаются отдельно)
- диаметр - 375 мм
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг