Fotokvant LED-480 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Описание

Конструкция осветительно прибора в форме кольца позволяет прекрасно выполнять крупноплановые портретные фото и видеосъемки из-за отсутствия теней на лице, благодаря равномерному освещению всей поверхности лица, а так же получить круглый световой блик в глазах. Кольцевые осветители широко применяются в фешен-индустрии, а также для предметной видео или фотосъемки съемки.

Осветитель укомплектован гибким держателем с креплением холдный башмак на шаровой голове и держателем для смартфона.

Питание может осуществлятся от сети 220V (сетевой шнур с адаптером питания в комплекте) или от аккумуляторов NP-F550/750/970 (2 шт.) Приобретаются отдельно!

Характеристики:

мощность - 98 Вт

количество светодиодов - 480

индекс CRI - >= 95RA

цветовая температура - 3200-5500 К

питание - от сети 220V или аккумуляторы NP-F550/750/970 (2шт. приобретаются отдельно)

диаметр - 375 мм

Технические характеристики стойки: