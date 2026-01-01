Fotokvant LED-480 RING кольцевой светодиодный осветитель

Конструкция осветительного прибора в форме кольца позволяет прекрасно выполнять крупноплановые портретные фото и видеосъемки из-за отсутствия теней на лице, благодаря равномерному освещению всей поверхности лица, а так же получить круглый световой блик в глазах. Кольцевые осветители широко применяются в фэшн-индустрии, а также для предметной видео- или фотосъемки съемки.
Осветитель укомплектован гибким держателем с креплением холодный башмак на шаровой голове и держателем для смартфона.
Питание может осуществляться от сети 220V (сетевой шнур с адаптером питания в комплекте) или от аккумуляторов NP-F550/750/970 (2 шт.) Приобретаются отдельно!
Характеристики:
- мощность - 98 Вт
- количество светодиодов - 480
- индекс CRI - >= 95RA
- цветовая температура - 3200-5500 К
- питание - от сети 220V или аккумуляторы NP-F550/750/970 (2 шт. приобретаются отдельно)
- диаметр - 375 мм