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Fotokvant LED-480 RING кольцевой светодиодный осветитель

Fotokvant LED-480 RING кольцевой светодиодный осветитель

Fotokvant
Артикул: DAN-3581

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480 RING.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внутренним диаметром 375 мм. Мощность - 98 Вт.

Описание

Конструкция осветительного прибора в форме кольца позволяет прекрасно выполнять крупноплановые портретные фото и видеосъемки из-за отсутствия теней на лице, благодаря равномерному освещению всей поверхности лица, а так же получить круглый световой блик в глазах. Кольцевые осветители широко применяются в фэшн-индустрии, а также для предметной видео- или фотосъемки съемки.

Осветитель укомплектован гибким держателем с креплением холодный башмак на шаровой голове и держателем для смартфона.

Питание может осуществляться от сети 220V (сетевой шнур с адаптером питания в комплекте) или от аккумуляторов NP-F550/750/970 (2 шт.) Приобретаются отдельно!

Характеристики:

  • мощность - 98 Вт
  • количество светодиодов - 480
  • индекс CRI - >= 95RA
  • цветовая температура - 3200-5500 К
  • питание - от сети 220V или аккумуляторы NP-F550/750/970 (2 шт. приобретаются отдельно)
  • диаметр - 375 мм

Комплектация

  • Кольцевой осветитель LED 480.
  • Сетевой шнур с адаптером питания.
  • Гибкий держатель с креплением холодный башмак на шаровой головке.
  • Держатель для смартфона.

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