Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Под белым молочным рассеивателем находятся 480 ярких светодиода. На обратной стороне находятся тумблер включения/выключения питания, два гнезда для установки аккумуляторов N-PF, разъем для подключения к сети, регуляторы яркости и цветовой температуры, а также холодный башмака для установки дополнительного оборудования (штанги, держатели для смартфонов, микрофонов и пр.).

Для установки на стойку (с посадочным диаметром пальца 15 мм) служит шарнир, который позволяет наклонить осветитель на угол до 90 градусов в обе стороны и зафиксировать его в этом положении при помощи винтового фиксатора.

Характеристики: