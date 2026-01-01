Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.
Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Под белым молочным рассеивателем находятся 480 ярких светодиода. На обратной стороне находятся тумблер включения/выключения питания, два гнезда для установки аккумуляторов N-PF, разъем для подключения к сети, регуляторы яркости и цветовой температуры, а также холодный башмака для установки дополнительного оборудования (штанги, держатели для смартфонов, микрофонов и пр.).
Для установки на стойку (с посадочным диаметром пальца 15 мм) служит шарнир, который позволяет наклонить осветитель на угол до 90 градусов в обе стороны и зафиксировать его в этом положении при помощи винтового фиксатора.
Характеристики:
- мощность - 55 Вт
- количество светодиодов - 480 шт.
- регулировка мощности - 0-100 %, бесступенчатая
- регулировка цветовой температуры - 3000-5500 К
- материал каркаса - пластик
- диаметр осветителя - 46 см,
- диаметр отверстия - 31 см.
- крепежный адаптер - 5/8"
- вес - 1,41 кг