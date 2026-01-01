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Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 480G LED кольцевой светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2937

Кольцевой светодиодный осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480G LED.

Светодиодный, кольцевой осветитель, идеально подходящий для портретной и макросъемки, или для видеожурналистики и съемок интервью.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Под белым молочным рассеивателем находятся 480 ярких светодиода. На обратной стороне находятся тумблер включения/выключения питания, два гнезда для установки аккумуляторов N-PF, разъем для подключения к сети, регуляторы яркости и цветовой температуры, а также холодный башмака для установки дополнительного оборудования (штанги, держатели для смартфонов, микрофонов и пр.). 

Для установки на стойку (с посадочным диаметром пальца 15 мм) служит шарнир, который позволяет наклонить осветитель на угол до 90 градусов в обе стороны и зафиксировать его в этом положении при помощи винтового фиксатора.

Характеристики:

  • мощность - 55 Вт
  • количество светодиодов - 480 шт.
  • регулировка мощности - 0-100 %, бесступенчатая
  • регулировка цветовой температуры - 3000-5500 К
  • материал каркаса - пластик
  • диаметр осветителя - 46 см,
  • диаметр отверстия - 31 см.
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • вес - 1,41 кг

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