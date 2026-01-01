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Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3678

Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 240 LED.

Кольцевой биколорный осветитель. Диаметр внутренний 22 см, внешний 31 см, мощность 36 Вт. Имеет 256 светодиодов, регулируемую цветовую температуру 3000-5600 К (±200 К), CRI > 87, освещенность 450 Лк, плавную регулировку яркости 0-100%, держатель для смартфона, штативный адаптер, шаровую голову и площадку для аккумулятора NP-F.

Описание

Светодиодная кольцевая панель востребована бьюти-блогерами, гримерами, визажистами, стилистами. Поможет осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.

Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в сочетании с другим осветительным оборудованием.

Компактный и легкий осветитель с небольшим энергопотреблением и корпусом из прочного ABS-пластика удобно использовать во время выездной съемки. От аккумулятора NP-F970 емкостью 1050 мАч прибор сможет работать около 2,5 ч. 

Три разъема типа холодный башмак на корпусе, штативный адаптер, шаровая голова с креплением для установки на холодный башмак и винтом 1/4" позволяют зафиксировать на панели дополнительные устройства, например зеркало, микрофон или входящий в комплект подпружиненный держатель для смартфона.

Кронштейн позволяет закрепить прибор на стойке, штанге или другой опорной системе с посадочным диаметром 5/8" и отрегулировать его наклон в пределах 180 градусов, чтобы осветить объект под нужным углом. В комплект также входит кронштейн для установки осветителя в башмак штативного адаптера или камеры. Паз в верхней части корпуса дает возможность повесить панель на стенку или другую вертикальную поверхность.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель комплектуется сумкой.

Характеристики:

  • мощность - 36 Вт
  • кол-во светодиодов - 256
  • освещенность - 450 лк
  • цветовая температура - 3000-5500 (± 200) K
  • индекс CRI - > 87
  • регулировка яркости - от 0 до 100%
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора типа NP-F (аккумулятор приобретается отдельно)
  • тип крепления - 5/8"
  • вес - 0,5 кг

Комплектация

  • Осветитель BeautyLight 240 LED с кронштейном на 5/8".
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой провод.
  • Держатель для смартфона.
  • Шаровая мини-головка.
  • Штативный адаптер.
  • Кронштейн на башмак.
  • Сумка с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.

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