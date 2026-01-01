Falcon Eyes BeautyLight 240 LED кольцевой осветитель

Описание

Светодиодная кольцевая панель востребована бьюти-блогерами, гримерами, визажистами, стилистами. Поможет осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.

Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в сочетании с другим осветительным оборудованием.

Компактный и легкий осветитель с небольшим энергопотреблением и корпусом из прочного ABS-пластика удобно использовать во время выездной съемки. От аккумулятора NP-F970 емкостью 1050 мАч прибор сможет работать около 2,5 ч.

Три разъема типа холодный башмак на корпусе, штативный адаптер, шаровая голова с креплением для установки на холодный башмак и винтом 1/4" позволяют зафиксировать на панели дополнительные устройства, например зеркало, микрофон или входящий в комплект подпружиненный держатель для смартфона.

Кронштейн позволяет закрепить прибор на стойке, штанге или другой опорной системе с посадочным диаметром 5/8" и отрегулировать его наклон в пределах 180 градусов, чтобы осветить объект под нужным углом. В комплект также входит кронштейн для установки осветителя в башмак штативного адаптера или камеры. Паз в верхней части корпуса дает возможность повесить панель на стенку или другую вертикальную поверхность.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель комплектуется сумкой.

Характеристики: