images
images
images
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K

YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3385

Осветитель кольцевой YongNuo YN508S с цветовой температурой 3200-5500K.

Кольцевой осветитель с возможностью плавного изменения цветовой температуры от 3200 К до 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях и для визажистов, съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки.


Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 192 ярких светодиода. Сам осветитель оборудован профессиональной стойкой U типа, которая позволяет его наклонять и поворачивать.

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A DC (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • мощность - 30 Вт
  • количество светодиодов - 192 шт.
  • регулировка цветовой температуры - 3000-5500 К
  • угол освещения - 110 град.
  • индекс CRI - более 95

Комплектация

  • Светильник - 1 шт.
  • Стойка U типа - 1 шт.
  • Инструкция - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


220 ₽
В корзину
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Арт. DAN-4768
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №03.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на градиентном фоне.

490 ₽
В корзину
Photocycle SC поворотный стол с пультом управления
Арт. DAN-5843
Photocycle SC поворотный стол с пультом управления
Под заказ 7-10 дней

Поворотный стол Photocycle SC с дистанционным управлением.

Поворотный стол для предметной 3D-съемки. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки. Максимальная нагрузка - 90 кг. Диаметр диска - 50 см.

23 000 ₽
Заказать
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Арт. NVF-2914
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.

Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.

8 970 ₽
В корзину
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Арт. DAN-1170
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


1 400 ₽
В корзину
Colorama CO6400 Royal Bluel пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет королевский синий
Арт. NVF-5070
Colorama CO6400 Royal Bluel пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет королевский синий
Наличие
в наличии 4-10 шт

Colorama CO6400 Royal Bluel – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – королевский синий.

4 090 ₽
В корзину

Видео

Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.