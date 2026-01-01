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YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором

YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором

Yongnuo
Артикул: DAN-5409

Зеркало YongNuo M8 для макияжа с подсветкой и аккумулятором.

Косметическое зеркало с функцией подсветки диаметром 20 см. Подсветка осуществляется 120 SMD светодиодами и 8 SMD RGB светодиодами. Цветовая температура - 3200-6500 K. Выходная мощность - 8,5 Вт. Освещенность - 1200 лк. Вес около 2650 г. Габариты упаковки: 41х12х25 см.

Описание

Прибор будет востребован у визажистов и косметологов. Сбалансированный кольцевой источник света с сенсорным управлением создает идеальное освещение без искажения цветопередачи и отсутствием мигания.

На нижней части прибора есть присоска посредством которой лампа может быть закреплена на плоской и гладкой поверхности, например, на столе.

Питание осуществляется от сети, адаптер переменного тока 12В 2А (в комплекте). Прибор имеет встроенный аккумулятор - 7,2 В/2600 мАч.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 120 SMD и 8 RGB
  • цветовая температура - 3200-6500 K
  • выходная мощность - 8,5 Вт
  • освещенность - 1200 лк
  • вес - 2650 г

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