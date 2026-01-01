YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором

Описание

Прибор будет востребован у визажистов и косметологов. Сбалансированный кольцевой источник света с сенсорным управлением создает идеальное освещение без искажения цветопередачи и отсутствием мигания.



На нижней части прибора есть присоска посредством которой лампа может быть закреплена на плоской и гладкой поверхности, например, на столе.



Питание осуществляется от сети, адаптер переменного тока 12В 2А (в комплекте). Прибор имеет встроенный аккумулятор - 7,2 В/2600 мАч.



Характеристики: