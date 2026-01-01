Visico VL-200PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором

Описание

Данная модель является обновленной версией вспышки серии VT, в которой есть встроенный приемник радиосинхронизатора работающий на частоте 2,4 ГГц, что позволяет надежно синхронизировать вспышку на расстоянии до 100 м.

Компактные размеры позволяют работать в небольших студиях, а так же использовать их на выездных съемках.

Плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10 позволит правильно настроить свет, длительность импульса составляет 1/800-1/1200, время перезарядки от 0,5 до 2 сек.

Для настройки параметров, вспышка оснащена цифровым дисплеем.

Наличие байонетного крепления типа Bowens позволит подобрать большое количество светоформирующих насадок.

Характеристики:

максимальная мощность - 200 Дж

светосинхронизатор - Да

настройка мощности - плавная 1/1-1/32

время перезарядки - 0,5 - 1,8 с

цветовая температура - 5600 К

дисплей - есть

длительность импульса - 1/800 - 1/1200 с

индикация готовности - визуальная, звуковая

лампа моделирующего света - 75 Вт

защита от перегрева - есть

байонет - Bowens

ведущее число - 55 (2 м при ISO 100)

синхронизация - синхрокабель, синхродатчик, встроенный радиосинхронизатор

питание - переменный ток 200-240 В, 50-60 Гц

материал корпуса - пластик

размер - 200х120x120 мм

вес - 0,9 кг



