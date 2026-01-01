Visico VL-200PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором

Данная модель является обновленной версией вспышки серии VT, в которой есть встроенный приемник радиосинхронизатора работающий на частоте 2,4 ГГц, что позволяет надежно синхронизировать вспышку на расстоянии до 100 м.
Компактные размеры позволяют работать в небольших студиях, а так же использовать их на выездных съемках.
Плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10 позволит правильно настроить свет, длительность импульса составляет 1/800-1/1200, время перезарядки от 0,5 до 2 сек.
Для настройки параметров, вспышка оснащена цифровым дисплеем.
Наличие байонетного крепления типа Bowens позволит подобрать большое количество светоформирующих насадок.
Характеристики:
- максимальная мощность - 200 Дж
- светосинхронизатор - Да
- настройка мощности - плавная 1/1-1/32
- время перезарядки - 0,5 - 1,8 с
- цветовая температура - 5600 К
- дисплей - есть
- длительность импульса - 1/800 - 1/1200 с
- индикация готовности - визуальная, звуковая
- лампа моделирующего света - 75 Вт
- защита от перегрева - есть
- байонет - Bowens
- ведущее число - 55 (2 м при ISO 100)
- синхронизация - синхрокабель, синхродатчик, встроенный радиосинхронизатор
- питание - переменный ток 200-240 В, 50-60 Гц
- материал корпуса - пластик
- размер - 200х120x120 мм
- вес - 0,9 кг