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Visico VL-200PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором
Visico VL-200PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором

Visico VL-200PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором

Visico
Артикул: DAN-4751

Студийная вспышка Visico VL-200 PLUS с режимами AC/DC и аккумулятором.

Студийный моноблок мощностью 200 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 75 Вт. Байонет - Bowens. 


Описание

Данная модель является обновленной версией вспышки серии VT, в которой есть встроенный приемник радиосинхронизатора работающий на частоте 2,4 ГГц, что позволяет надежно синхронизировать вспышку на расстоянии до 100 м.

Компактные размеры позволяют работать в небольших студиях, а так же использовать их на выездных съемках.

Плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10 позволит правильно настроить свет, длительность импульса составляет 1/800-1/1200, время перезарядки от 0,5 до 2 сек.

Для настройки параметров, вспышка оснащена цифровым дисплеем.

Наличие байонетного крепления типа Bowens позволит подобрать большое количество светоформирующих насадок.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 200 Дж
  • светосинхронизатор - Да
  • настройка мощности - плавная 1/1-1/32
  • время перезарядки - 0,5 - 1,8 с
  • цветовая температура - 5600 К
  • дисплей - есть
  • длительность импульса - 1/800 - 1/1200 с
  • индикация готовности - визуальная, звуковая
  • лампа моделирующего света - 75 Вт
  • защита от перегрева - есть
  • байонет - Bowens
  • ведущее число - 55 (2 м при ISO 100)
  • синхронизация - синхрокабель, синхродатчик, встроенный радиосинхронизатор
  • питание - переменный ток 200-240 В, 50-60 Гц
  • материал корпуса - пластик
  • размер - 200х120x120 мм
  • вес - 0,9 кг


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