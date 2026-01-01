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Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная

Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная

Raylab
Артикул: DAN-7626

Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная. 

Легкий и удобный в использовании осветительный прибор мощностью 200 Дж получил встроенный радиосинхронизатор и увеличенную скорость перезарядки. Байонет Bowens позволяет использовать широкий диапазон светоформирующих насадок, как марки Raylab так и других брендов. Мощность прибора регулируется в пределах 6 стопов. Сенсорные кнопки управления позволяют регулировать мощность импульса и моделирующей лампы. 75-ваттный пилотный свет может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности. Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру импульса 5600К (+/- 200К). Беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления.

Описание

Характеристики: 

  • Мощность, Дж - 200
  • Цветовая температура - 5600 K ± 200 K
  • Комплектация - моноблок
  • Пилотный свет - 75 Вт
  • Тип лампы - галогенная
  • Ведущее число - 42
  • Управление мощностью - 2.0-7.0
  • Время перезарядки - 1-2 с
  • Режимы вспышки - ручной
  • Байонетное крепление - Bowens
  • Рабочее напряжение - 220 В/50 ГГц или 120В/60 ГГц

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