Артикул: DAN-7626

Raylab Axio III RX-200 вспышка студийная.

Легкий и удобный в использовании осветительный прибор мощностью 200 Дж получил встроенный радиосинхронизатор и увеличенную скорость перезарядки. Байонет Bowens позволяет использовать широкий диапазон светоформирующих насадок, как марки Raylab так и других брендов. Мощность прибора регулируется в пределах 6 стопов. Сенсорные кнопки управления позволяют регулировать мощность импульса и моделирующей лампы. 75-ваттный пилотный свет может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности. Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру импульса 5600К (+/- 200К). Беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления.