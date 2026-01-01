Profoto D2 500 Air TTL (901012) импульсный моноблок

Характеристики:
- байонет – profoto
- ведущее число – 45 8/10 при 2м ISO100 с рефлектором profoto magnum
- время перезарядки max мощность, с – 0,06
- время перезарядки min мощность – 0,03
- глубина регулировки – 1/500
- длина импульса t 0.5 с – 1/2600–1/17000
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
- пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
- режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность в пределах 1/1-1/64 (устанавливается вручную), пропорционально
- сброс энергии – автоматический
- синхронизация – встроенные функции радиосинхронизация profoto air
- энергия вспышки, Дж – 500
- размер, см – 13х18х31
- вес, кг – 3