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Profoto D2 500 Air TTL (901012) импульсный моноблок

Profoto D2 500 Air TTL (901012) импульсный моноблок

Profoto
Артикул: NVF-7828

Profoto D2 500 Air TTL (901012) –  импульсный моноблок Profoto мощностью 500 Дж и длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Имеет режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.

Описание

Характеристики:

  • байонет – profoto
  • ведущее число – 45 8/10 при 2м ISO100 с рефлектором profoto magnum
  • время перезарядки max мощность, с – 0,06
  • время перезарядки min мощность – 0,03
  • глубина регулировки – 1/500
  • длина импульса t 0.5 с – 1/2600–1/17000
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
  • режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность в пределах 1/1-1/64 (устанавливается вручную), пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – встроенные функции радиосинхронизация profoto air
  • энергия вспышки, Дж – 500
  • размер, см – 13х18х31
  • вес, кг – 3

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