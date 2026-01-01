Lumifor AMATO LX-200 студийная вспышка 200 Дж

Описание

Вспышка Lumifor AMATO LX-200 имеет возможность плавной регулировки мощности от полной до 1/8. Корпус изготовлен из прочного поликарбоната. Синхронизация осуществляется по ИК- либо световому импульсу, синхрокабелю или с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно). Для крепежа предусмотрено стандартное крепление 5/8 дюйма (16 мм).

Технические характеристики: