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Lumifor AMATO LX-100 студийная вспышка 100 Дж

Lumifor AMATO LX-100 студийная вспышка 100 Дж

Lumifor
Артикул: OLE-1352

Lumifor AMATO LX-100 – импульсная студийная вспышка мощностью 100 Дж. У осветителя простое и интуитивно понятное управление, которое доступно любому начинающему фотографу. Подойдет для оборудования домашней или небольшой профессиональной студии. Пилотная лампа мощностью 75 Вт, цоколь Е14. Байонет – Bowens.

Описание

Вспышка Lumifor AMATO LX-100 имеет возможность плавной регулировки мощности от полной до 1/8. Корпус изготовлен из прочного поликарбоната. Синхронизация осуществляется по ИК-, либо световому импульсу, синхрокабелю или с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно). Для крепежа предусмотрено стандартное крепление 5/8 дюйма (16 мм).

Технические характеристики:

  • рабочее напряжение, 50 Гц, В – 220
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600+-200
  • время перезарядки, с – 1,2
  • регулировка мощности – от 1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть 
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 1,9

Комплектация

  • Осветитель с импульсной лампой 100 Дж – 1 шт. 
  • Лампа пилотного (моделирующего) света 75 Вт – 1 шт.
  • Стандартный рефлектор 7 дюймов (180 мм), байонет Bowens – 1 шт.
  • Сетевой кабель 220В – 1 шт.
  • Предохранитель – 2 шт. 
  • Синхро-кабель 3,5 мм – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.

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