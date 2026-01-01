Lumifor AMATO LX-100 студийная вспышка 100 Дж

Вспышка Lumifor AMATO LX-100 имеет возможность плавной регулировки мощности от полной до 1/8. Корпус изготовлен из прочного поликарбоната. Синхронизация осуществляется по ИК-, либо световому импульсу, синхрокабелю или с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно). Для крепежа предусмотрено стандартное крепление 5/8 дюйма (16 мм).
Технические характеристики:
- рабочее напряжение, 50 Гц, В – 220
- длительность импульса, с – 1/500
- цветовая температура, К – 5600+-200
- время перезарядки, с – 1,2
- регулировка мощности – от 1 до 1/8
- защита от перегрева – есть
- защита от высокого напряжения – есть
- размеры, мм – 297х125х225
- вес, кг – 1,9