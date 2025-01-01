images
Lumifor LLB-FT100Ws лампа импульсная для AMATO 100 Дж

Lumifor
Lumifor LLB-FT100Ws – импульсная лампа-вспышка. Предназначена для приборов LUMIFOR серии AMATO 100. Мощность, Дж – 100. 

