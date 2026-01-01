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Godox Witstro AD-H600B голова выносная в сумке PB600
Godox Witstro AD-H600B голова выносная в сумке PB600

Godox Witstro AD-H600B голова выносная в сумке PB600

Godox
Артикул: NVF-9571

Godox Witstro AD-H600B - голова выносная в сумке PB600.

Выносная голова снабженная 2,4-метровым кабелем и подключается к моноблоку Godox AD600 вместо импульсной лампы, сама импульсная лампа при этом переставляется на осветительную голову.

Голова имеет байонетное крепление Bowens. В комплекте идет наплечная сумка для моноблока, снабженная открывающимся окошком для доступа к элементам управления.

Описание

Godox Witstro AD-H600B голова выносная в сумке PB600

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