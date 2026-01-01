Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox Witstro AD-H600B - голова выносная в сумке PB600.
Выносная голова снабженная 2,4-метровым кабелем и подключается к моноблоку Godox AD600 вместо импульсной лампы, сама импульсная лампа при этом переставляется на осветительную голову.
Голова имеет байонетное крепление Bowens. В комплекте идет наплечная сумка для моноблока, снабженная открывающимся окошком для доступа к элементам управления.
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Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.
Phottix Stay-Put II S (88187) – полиэстровая сумка, которую наполняют песком и используют в качестве противовеса в стойках или штативах, благодаря чему удерживается аппаратура весом до 3 кг.