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Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной
Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной
Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной
Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной

Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной

Godox
Артикул: DAN-1048

Godox QT600II-M - импульсный моноблок с возможностью высокоскоростной синхронизации.

Моноблок снабжен режимом коротких импульсов (High-Speed Flash) - до 1/28984 сек, а при работе на средних уровнях мощности позволяют снимать со скоростью до 10 кадров/сек. Режим высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с. Прибор позволяют регулировать уровень выдаваемой мощности в диапазоне от 1/1 до 1/128. Яркость 150 Вт пилотной лампы можно варьировать 100% до 5% мощности. Вес - 2,96 кг.

Описание

Прибор имеет встроенную систему радиосинхронизации Godox 2.4 G X System с поддержкой HSS. При ее использовании, вспышки QTII поддерживают высоко-скоростную синхронизацию HSS до 1/8000сек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji и Olympus/Panasonic. Синхронизаторы серии X1 и Xpro можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для регулировки мощности, управления звуковой сигнализацией и поджига вспышек. Кроме этого, приборы оснащены синхропортом для подключения альтернативных устройств синхронизации.

Приборы серии QTII обладают высокой скоростью готовности от импульса к импульсу. На средних уровнях мощности они позволяют снимать до 10 кадров/сек. На максимальной мощности модель QT600IIm перезаряжается всего за 0,9секунды.

Моноблоки Godox QTII снабжены уникальным режимом коротких импульсов - High-Speed Flash. При его использовании модель QT600IIm достигает импульсов длительностью 1/28984 сек при t 0,1.

Характеристики:

  • байонетное крепление - Bowens
  • мощность, Дж - 600
  • скорость перезарядки, сек – 0,9
  • регулировка мощности - есть
  • глубина регулировки мощности - от 1 до 1/128
  • управление пилотным светом - есть
  • индикация готовности - есть
  • охлаждение – нет
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • каналов - 32
  • радиус действия, м - 50

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