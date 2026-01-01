Godox QT600II-M импульсный моноблок высокоскоростной

Прибор имеет встроенную систему радиосинхронизации Godox 2.4 G X System с поддержкой HSS. При ее использовании, вспышки QTII поддерживают высоко-скоростную синхронизацию HSS до 1/8000сек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji и Olympus/Panasonic. Синхронизаторы серии X1 и Xpro можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для регулировки мощности, управления звуковой сигнализацией и поджига вспышек. Кроме этого, приборы оснащены синхропортом для подключения альтернативных устройств синхронизации.
Приборы серии QTII обладают высокой скоростью готовности от импульса к импульсу. На средних уровнях мощности они позволяют снимать до 10 кадров/сек. На максимальной мощности модель QT600IIm перезаряжается всего за 0,9секунды.
Моноблоки Godox QTII снабжены уникальным режимом коротких импульсов - High-Speed Flash. При его использовании модель QT600IIm достигает импульсов длительностью 1/28984 сек при t 0,1.
Характеристики:
- байонетное крепление - Bowens
- мощность, Дж - 600
- скорость перезарядки, сек – 0,9
- регулировка мощности - есть
- глубина регулировки мощности - от 1 до 1/128
- управление пилотным светом - есть
- индикация готовности - есть
- охлаждение – нет
- цветовая температура, К - 5600±200
- каналов - 32
- радиус действия, м - 50