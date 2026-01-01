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Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная

Godox DP400IIIV вспышка студийная

Godox
Артикул: DAN-9946

Godox DP400IIIV вспышка студийная.

Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

Описание

Профессиональный моноблок, выдающий импульсный световой поток мощностью 400 Дж (ведущее число 87, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки всего 1 секунда на полной мощности) и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

Особенность модели заключается в использовании новой экономичной светодиодной лампы пилотного света 30 Вт с регулировкой яркости для создания моделирующего освещения.

Источник импульсного света в прочном алюминиевом корпусе может использоваться в студийных и профессиональных выездных съемках.

Может применяться как для создания основного, так и контрового, фонового, акцентного или любого другого освещения в световой схеме.

Яркость вспышки регулируется в диапазоне от 1/64 до полной мощности за 61 шаг (6 стопов). В то время как пилотный светодиодный свет работает в трех режимах – пропорциональном, процентом или быть выключен. В процентном режиме яркости устанавливается в диапазоне от 5 до 100% (с шагом 5%), что может быть удобно для настройки светотеневого рисунка и в затемненных помещениях, и на открытых пространствах.

Точные настройки позволят не только оценить предварительный световой эффект, но также точно выставить световую схему из одного или нескольких источников света.

Godox DP400IIIV имеет простое, интуитивно понятное управление, осуществляемое при помощи многофункциональных кнопок и диммера.

«Горячие» кнопки предоставляют быстрый доступ к настройкам включения/выключения и настройки пилотного света, звукового сигнала и другим.

Большой, яркий и информативный ЖК дисплей 65х32 мм на панели управления отображает установленные настройки вспышки.

Текущие параметры вспышки сохраняются через 3 секунды после завершения настройки и будут восстановлены после отключения и включения вспышки автоматически.

Опции запуска включают шнур синхронизации, запуск приемника, тестовую кнопку и порт беспроводного управления.

Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки в режимах S1/S2) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X.

На задней панели корпуса помимо разъема для синхрокабеля mini Jack 3.5 мм, присутствует порт USB, для подключения приемника системы синхронизации Godox XT.

Функция пропуска предварительной вспышки делает возможной синхронизацию от фотокамер с TTL-вспышкой

Система универсального беспроводного управления Godox 2.4G X встроена во все моноблоки Godox DPIIIV. Благодаря этой системе можно управлять параметрами вспышки и задавать режимы работы на расстояниях до 30 метров (пульты радиосинхронизаторы X1, X2 или XPro приобретаются дополнительно).

Система имеет 32 (1-32) радиоканала и 16 (0-9, A-F) групп. Такой выбор поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. Вспышка может использоваться совместно с любыми вспышками Godox, оборудованными системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

DP400IIIV оснащены популярным байонетным креплением Bowens для установки светоформирующих насадок марки Godox и других производителей, использующих данный тип крепления.

Для фокусировки, рассеивания, смягчения и создания других световых эффектов совместно со вспышками DP400IIIV могут использоваться рефлекторы, портретные тарелки, софтбоксы, конусы и прочие светомодификаторы.

Прочный алюминиевый корпус моноблока соединен с наклонным металлическим кронштейном для установки вспышек на осветительные стойки, краны, пантографы со стандартным шпиготом 5/8”.

Благодаря конструкции кронштейна, вспышка может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, а также под произвольным углом.

На кронштейне предусмотрено крепление с быстрой фиксацией для фотозонта.

DP400III-V работает от сети переменного тока напряжением 200–240 В (50 Гц). Комплектный кабель длиной 5 метров позволяет свободно перемещать вспышку по студии до и во время съемки, что значительно упрощает настройку профессиональных световых схем.

  • Максимальная мощность 400 Дж (Вт с), ведущее число 87
  • Диапазон регулировки мощности от 1/64 до 1/1
  • Цветовая температура вспышки 5800K±200K
  • Быстрая перезарядка, время готовности 0.1~1.0 секунды
  • Длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 сек.
  • LED-лампа пилотного света 30 Вт с регулируемой яркостью
  • Встроенная система беспроводного управления Godox X (2.4ГГц)
  • Возможность беспроводного управления с помощью пульта-радиосинхронизатора X1, X2, XPro (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, срабатыванием вспышки.
  • Оптическая синхронизация в режимах S1/S2
  • Большой, яркий и информативный ЖК дисплей 65х32 мм
  • Отключаемый звуковой сигнал (отдельная кнопка на панели управления для быстрого доступа к функции)
  • Прочный алюминиевый корпус с металлическим наклонным кронштейном
  • Байонетное крепление Bowens для быстрой установки и смены светомодификаторов
  • Автоматическое сохранение и восстановление ранее установленных настроек после отключения вспышки.

Комплектация

  • Студийная вспышка Godox DP400IIIV
  • Кабель питания
  • Защитный пластиковый колпак
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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