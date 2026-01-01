Godox DP400III импульсный моноблок

Описание

Прибор является усовершенствованной версией студийного моноблока DPII с уменьшенным временем перезарядки от 0,3 до 1 секунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

Вспышка выдает стабильные выходные характеристики: точную цветовую температуру 5600К, длительность импульса от 1/800 до 1/2000с и мощность с отклонением не более 2%.

Источником моделирующего света служит комплектная галогенная лампа ML-150/E27. Пилотный свет поддерживает 3 режима работы:

режим ВЫКЛ - пилотный свет отключен

пропорциональный режим PROP - мощность лампы зависит от мощности вспышки. Чем больше мощность вспышки, тем ярче светит лампа моделирующего света

режим независимой регулировки - яркость лампы моделирующего света настраивается вручную с диапазоном от 5 до 100%

В моноблок встроен приемник Godox 2,4G X, благодаря которому вспышка способна синхронизироваться по радиоканалу с частотой 2,4ГГц. Дополнительное приобретение одного из пультов-радиосинхронизаторов Xpro, X1, XT32 или XT16 позволит регулировать мощность импульса и моделирующего света, выбирать режимы работы пилотного света, включать и отключать звуковую индикацию готовности вспышки. Для дистанционного управления и синхронизации используется 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала (1-32).

Также вспышка может работать как ведомый источник освещения в режиме Slave:

Режим S1 - вспышка сработает по первому ведущему импульсу от мануальных (накамерных) вспышек

Режим S2 - вспышка пропустит первый предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки и сработает по второму импульсу

На корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Простой пользовательский интерфейс дает возможность легко управлять всеми параметрами. Кроме того, установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и хранятся в памяти устройства даже после выключения. На панели управления так же размещается разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5.

Моноблок устанавливается на штатив со шпиготом 5/8" в горизонтальном или вертикальном положении. Конструкция кронштейна позволяет плавно менять угол наклона вспышки. Зажимной винт с удобной переставной ручкой надежно фиксирует нужный угол наклона устройства. На кронштейне предусмотрено отверстие для крепления фотозонта.

Внизу корпуса находится разъем питания для подключения комплектного кабеля питания длиной 5 метров.

Характеристики: