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Godox DP400III импульсный моноблок
Godox DP400III импульсный моноблок
Godox DP400III импульсный моноблок
Godox DP400III импульсный моноблок
Godox DP400III импульсный моноблок
Godox DP400III импульсный моноблок

Godox DP400III импульсный моноблок

Godox
Артикул: DAN-5368

Импульсный моноблок Godox DP400III.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж, с байонетом Bowens и встроенной беспроводной системой синхронизации Godox 2.4G X. Регулировка возможна от полной мощности до 1/64, перезарядка до 1 с, моделирующая лампа - 150 Вт.

Описание

Прибор является усовершенствованной версией студийного моноблока DPII с уменьшенным временем перезарядки от 0,3 до 1 секунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

Вспышка выдает стабильные выходные характеристики: точную цветовую температуру 5600К, длительность импульса от 1/800 до 1/2000с и мощность с отклонением не более 2%.

Источником моделирующего света служит комплектная галогенная лампа ML-150/E27. Пилотный свет поддерживает 3 режима работы:

  • режим ВЫКЛ - пилотный свет отключен
  • пропорциональный режим PROP - мощность лампы зависит от мощности вспышки. Чем больше мощность вспышки, тем ярче светит лампа моделирующего света
  • режим независимой регулировки - яркость лампы моделирующего света настраивается вручную с диапазоном от 5 до 100%

В моноблок встроен приемник Godox 2,4G X, благодаря которому вспышка способна синхронизироваться по радиоканалу с частотой 2,4ГГц. Дополнительное приобретение одного из пультов-радиосинхронизаторов Xpro, X1, XT32 или XT16 позволит регулировать мощность импульса и моделирующего света, выбирать режимы работы пилотного света, включать и отключать звуковую индикацию готовности вспышки. Для дистанционного управления и синхронизации используется 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала (1-32). 

Также вспышка может работать как ведомый источник освещения в режиме Slave:

  • Режим S1 - вспышка сработает по первому ведущему импульсу от мануальных (накамерных) вспышек
  • Режим S2 - вспышка пропустит первый предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки и сработает по второму импульсу

На корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Простой пользовательский интерфейс дает возможность легко управлять всеми параметрами. Кроме того, установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и хранятся в памяти устройства даже после выключения. На панели управления так же размещается разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5.

Моноблок устанавливается на штатив со шпиготом 5/8" в горизонтальном или вертикальном положении. Конструкция кронштейна позволяет плавно менять угол наклона вспышки. Зажимной винт с удобной переставной ручкой надежно фиксирует нужный угол наклона устройства. На кронштейне предусмотрено отверстие для крепления фотозонта.

Внизу корпуса находится разъем питания для подключения комплектного кабеля питания длиной 5 метров. 

Характеристики:

  • мощность - 400 Дж
  • ведущее число - 65 м (ISO 100)
  • цветовая температура - 5600±200К
  • пилотный свет - 150 Вт
  • длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • предохранитель - 5А
  • время перезарядки - 1 с
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • крепление для зонта - есть
  • размер - 12,5х21,5х42 см
  • вес - 2,5 кг

Комплектация

  • Студийная вспышка DP400III.
  • Кабель питания 5 метров.
  • Защитная крышка лампы.
  • Лампа пилотного света.
  • Руководство по эксплуатаци.

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