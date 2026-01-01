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Falcon Eyes SS-250BJ вспышка 250 Дж с байонетом SS

Falcon Eyes SS-250BJ вспышка 250 Дж с байонетом SS

Falcon Eyes
Артикул: VBR-084

Falcon Eyes SS-250BJ – удобная фотовспышка для работы в мини-студиях или фотосессий на выезде. Устройство выполнено в надежном пластиковом корпусе. Имеется возможность отключения световой синхронизации.

На корпусе находится разъем для подключение синхрокабеля и встроенный рефлектор.

Описание

Основные отличия вспышек серии SS-BJ – облегченный пластиковый корпус. Новые микропроцессоры обеспечивают стабильность выходных характеристик.

Характеристики:

  • мощность – 250 Дж
  • время перезарядки – менее 3 с
  • диапазон регулировки мощности – плавная до 1/8
  • пилотный свет – 75 Вт, G6,35
  • цветовая температура – 5600 К
  • длительность импульса – 1/800–1/1500 с
  • способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
  • байонет Falcon Eyes SS
  • питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
  • вес, кг – 0,8
  • габариты, мм – 200х160х100
  • угол поворота по горизонтали – 360 град.
  • угол поворота вверх – 90 град.

Комплектация

  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Галогенная лампа – 1 шт.
  • Сетевой шнур.
  • Синхрокабель.
  • Инструкция.

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