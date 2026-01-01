Falcon Eyes SS-250BJ вспышка 250 Дж с байонетом SS

Основные отличия вспышек серии SS-BJ – облегченный пластиковый корпус. Новые микропроцессоры обеспечивают стабильность выходных характеристик.
Характеристики:
- мощность – 250 Дж
- время перезарядки – менее 3 с
- диапазон регулировки мощности – плавная до 1/8
- пилотный свет – 75 Вт, G6,35
- цветовая температура – 5600 К
- длительность импульса – 1/800–1/1500 с
- способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
- байонет Falcon Eyes SS
- питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
- вес, кг – 0,8
- габариты, мм – 200х160х100
- угол поворота по горизонтали – 360 град.
- угол поворота вверх – 90 град.