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Falcon Eyes Sprinter II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes Sprinter II 300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2929

Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW.

Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощность 300 Дж. Регулировка от полной до 1/32 мощности, встроенная беспроводная система синхронизации, быстрая перезарядка и моделирующая лампа 150 Вт. Выполнен в алюминиевом корпусе.

Описание

Серия Sprinter II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации. Новый дизайн панели управления заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.

Защитный стеклянный колпак-пайрекс поставляемый в комплекте продлевает срок службы импульсной лампы и выполняет защитную функцию. Корпус выполненный из алюминиевого сплава, делает конструкцию легкой и прочной. Прибор имеет раздельную регулировку мощности вспышки и пилотного света для удобства управления.

На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 5А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 300 Дж
  • цветовая температура - 5500К +/- 200К
  • управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
  • лампа пилотного света - 150 вт
  • управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
  • время перезарядки - менее 1 с
  • способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
  • длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
  • байонет - Bowens
  • предохранитель - 5 А
  • вес моноблока - 2,08 кг

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Sprinter II 300 BW. 
  • Провод питания. 
  • Пластиковый защитный колпак. 
  • Синхрокабель. 
  • Лампа пилотного света. 
  • Руководство по эксплуатации. 

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