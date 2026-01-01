Falcon Eyes Sprinter II 300 BW вспышка студийная

Описание

Серия Sprinter II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации. Новый дизайн панели управления заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.

Защитный стеклянный колпак-пайрекс поставляемый в комплекте продлевает срок службы импульсной лампы и выполняет защитную функцию. Корпус выполненный из алюминиевого сплава, делает конструкцию легкой и прочной. Прибор имеет раздельную регулировку мощности вспышки и пилотного света для удобства управления.

На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 5А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики: