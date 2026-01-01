Falcon Eyes Sprinter 200 BW вспышка студийная

Описание

Серия Sprinter компактнее, чем студийные моноблоки других серий, современные технологии позволили получить прибор в компактном корпусе с быстрым временем перезарядки от 0,3 с. Максимальная мощность импульса данного моноблока составляет 200 Дж. Байонет Bowens обеспечит совместимость с большинством аксессуаров. Защитный стеклянный колпак-пайрекс поставляемый в комплекте продлевает срок службы импульсной лампы и выполняет защитную функцию. Корпус выполненный из алюминиевого сплава, делает конструкцию легкой и прочной. Прибор имеет раздельную регулировку мощности вспышки и пилотного света для удобства управления. Светоловушка работает в двух режимах: по 1 импульсу или с пропуском предвспышки TTL. Встроенный вентилятор служит защитить моноблок от перегрева.

Встроенный порт для пульта дистанционного управления Sprint Trigger 16 с функцией радиосинхронизатора (приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

регулировка ведущего числа (мощности)

вкл/выкл звукового сигнала

вкл/выкл моделирующей лампы

независимое управление параметрами каждого моноблока в группе

объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем

Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 1,2 сек. Диапазон регулировки мощности составляет от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции), индикация на дисплее 5.0 – 8.0 с шагом 0.1.

Для управления моделирующей лампой предусмотрен отдельный регулятор мощности и кнопка включения/отключения. Лампа автоматически отключается через 2 часа, во избежание перегрева при работе, когда пользователя нет на месте. В моноблоках Falcon Eyes Sprinter установлена импульсная лампа мощностью 150 Вт, цоколь Е27. При помощи приобретаемого отдельно адаптера можно использовать лампы с цоколем G6.35. Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27 – 650 Вт.

Внимание! При использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течение часа, возможен перегрев насадок, в особенности не жаропрочных софтбоксов.

Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

светоловушка с тремя режимами работы: отключена срабатывание по первому импульсу пропуск предварительного импульса в режиме TTL

синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.

Разъем используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора Sprint Trigger 16 (приобретается отдельно).