Falcon Eyes Phantom II 1200 BW вспышка студийная

Описание

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Основное отличие от старой версии то что Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации!

На панели управления находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 10А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Моноблок имеет прочный, алюминиевый корпус. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.

Система охлаждения пренудительная.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики: