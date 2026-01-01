Bowens Gemini 500R BW-3910EUR моноблок

Характеристики:
- мощность – 500 Дж
- ведущее число (1 м/100 ISO) – 85
- время готовности – 1,3 с
- длительность импульса t=0,5 – 1/900 с
- глубина регулировки мощности – 5 ступеней, 15 Дж — 500 Дж
- регулировка мощности – с шагом 0,1 ступени
- заменяемая пользователем импульсная лампа – BW2032 (5500 K), BW2030 (5900 K)
- пилотная лампа – 250 Вт, цоколь E27
- режимы пилотного света – 100%, пропорциональный, независимый, выкл.
- цветовая температура – 5600 К±300 K
- стабилизация напряжения – ±0,5%
- автосброс мощности – да
- световая индикация готовности – при 100% зарядке
- звуковая индикация готовности – да
- байонет – тип S
- потребляемый ток – 190-250 В 50 Гц
- напряжение на синхроконтактах – 5 В
- встроенный светосинхронизатор (ловушка) – да
- возможность отключить светосинхронизатор – да
- защита электросхемы – да, предохранитель 5A (F)
- подавление электромагнитных шумов – да
- совместимость с картами радиосинхронизации – да
- автономное питание от Travelpak
- размеры (ШхДхВ, мм) – 170х380х133, мм
- вес – 3,4 кг