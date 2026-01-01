Bowens Gemini 500R BW-3910EUR моноблок

Артикул: FTR-476

Моноблок Bowens Gemini 500R BW-3910EUR относится к серии Gemini R, пришедшей на смену успешной серии осветительного оборудования Esprit Gemini. Обладает уникальной возможностью работать как от сети 220 В, так и от аккумуляторных блоков Travelpak.

Выполнен в металлическом корпусе, простой в управлении, подходит для различных видов съемки не только в студии, но и на выезде.