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Bowens Gemini 500R BW-3910EUR моноблок

Bowens Gemini 500R BW-3910EUR моноблок

Bowens
Артикул: FTR-476

Моноблок Bowens Gemini 500R BW-3910EUR относится к серии Gemini R, пришедшей на смену успешной серии осветительного оборудования Esprit Gemini. Обладает уникальной возможностью работать как от сети 220 В, так и от аккумуляторных блоков Travelpak.

Выполнен в металлическом корпусе, простой в управлении, подходит для различных видов съемки не только в студии, но и на выезде.

Описание

Характеристики:

  • мощность – 500 Дж
  • ведущее число (1 м/100 ISO) – 85
  • время готовности – 1,3 с
  • длительность импульса t=0,5 – 1/900 с
  • глубина регулировки мощности – 5 ступеней, 15 Дж — 500 Дж
  • регулировка мощности – с шагом 0,1 ступени
  • заменяемая пользователем импульсная лампа – BW2032 (5500 K), BW2030 (5900 K)
  • пилотная лампа – 250 Вт, цоколь E27
  • режимы пилотного света – 100%, пропорциональный, независимый, выкл.
  • цветовая температура – 5600 К±300 K
  • стабилизация напряжения – ±0,5%
  • автосброс мощности – да
  • световая индикация готовности – при 100% зарядке
  • звуковая индикация готовности – да
  • байонет – тип S
  • потребляемый ток – 190-250 В 50 Гц
  • напряжение на синхроконтактах – 5 В
  • встроенный светосинхронизатор (ловушка) – да
  • возможность отключить светосинхронизатор – да
  • защита электросхемы – да, предохранитель 5A (F)
  • подавление электромагнитных шумов – да
  • совместимость с картами радиосинхронизации – да
  • автономное питание от Travelpak
  • размеры (ШхДхВ, мм) – 170х380х133, мм
  • вес – 3,4 кг

Комплектация

  • Моноблок Gemini 500R – 1 шт.
  • Импульсная лампа – 1шт.
  • Галогенная лампа – 1 шт.
  • Сетевой шнур – 1 шт.
  • Защитный колпак для транспортировки – 1 шт.

 

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

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