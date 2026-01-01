Falcon Eyes SS-88 вспышка ведомая без регулировки мощности

Описание

Отличительной особенностью вспышки является то, что она работает от сети переменного тока и может быть установлена в любой стандартный патрон Е27 для обычной лампочки. При необходимости вспышку можно ввернуть, как в настольную лампу, так и в люстру. Если дополнительно приобрести пару стоек и специальные патроны, появляется возможность создать достаточно гибкие условия освещения в любой домашней студии.

Вспышка Falcon Eyes SS-88 имеет два режима, на полной мощности ведущее число равно 36, на 0,5 мощности – 24.

Технические характеристики: