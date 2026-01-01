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Falcon Eyes SS-88 вспышка ведомая без регулировки мощности

Falcon Eyes SS-88 вспышка ведомая без регулировки мощности

Falcon Eyes
Артикул: VBR-089
Falcon Eyes SS-88 – патронная вспышка, имеет возможность уменьшения мощности до половины от максимального значения. Рекомендуется использовать с держателем LH-27.
Максимальная мощность – 88 Дж., длина импульса составляет 1/600 с, поддержка цветовой температуры 5800 К. Питание 220~240V.

Описание

Отличительной особенностью вспышки является то, что она работает от сети переменного тока и может быть установлена в любой стандартный патрон Е27 для обычной лампочки. При необходимости вспышку можно ввернуть, как в настольную лампу, так и в люстру. Если дополнительно приобрести пару стоек и специальные патроны, появляется возможность создать достаточно гибкие условия освещения в любой домашней студии.
 
Вспышка Falcon Eyes SS-88 имеет два режима, на полной мощности ведущее число равно 36, на 0,5 мощности – 24.
 
Технические характеристики:
  • ведущее число36 м (ISO 100)
  • мощность, Дж88
  • угол рассеивания света – 55 град.
  • длительность импульса – 1/1000 с

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