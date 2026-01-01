Falcon Eyes SS-48MU вспышка ведомая

Артикул: VBR-086

Falcon Eyes SS-48MU – патронная ведомая вспышка, подходит для работы как новичкам, так и опытным фотографам. Рекомендуется для установки в патроны LH-27, LH-27S или LH-27SU. Синхронизация осуществляется по световому или ИК-импульсу, а также с помощью синхрокабеля.

Вспышка Falcon Eyes SS-48MU удобна и надежна в эксплуатации.