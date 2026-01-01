images
Falcon Eyes SS-48MU вспышка ведомая

Falcon Eyes SS-48MU вспышка ведомая

Falcon Eyes
Артикул: VBR-086

Falcon Eyes SS-48MU – патронная ведомая вспышка, подходит для работы как новичкам, так и опытным фотографам. Рекомендуется для установки в патроны LH-27, LH-27S или LH-27SU. Синхронизация осуществляется по световому или ИК-импульсу, а также с помощью синхрокабеля.

Вспышка Falcon Eyes SS-48MU удобна и надежна в эксплуатации.

Описание

Характеристики:

  • ведущее число – 28 м (ISO 100)
  • время перезарядки – 3 c
  • длительность вспышки – 1/500–1/800 с
  • выходная мощность – 48 Дж
  • регулировка – нет
  • цветовая температура 5600–5800 К
  • питание 180-250В/50 Гц
  • масса 0,25 кг  

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.