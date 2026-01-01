Falcon Eyes SS-48MU вспышка ведомая

Характеристики:
- ведущее число – 28 м (ISO 100)
- время перезарядки – 3 c
- длительность вспышки – 1/500–1/800 с
- выходная мощность – 48 Дж
- регулировка – нет
- цветовая температура 5600–5800 К
- питание 180-250В/50 Гц
- масса 0,25 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SS-48MU – патронная ведомая вспышка, подходит для работы как новичкам, так и опытным фотографам. Рекомендуется для установки в патроны LH-27, LH-27S или LH-27SU. Синхронизация осуществляется по световому или ИК-импульсу, а также с помощью синхрокабеля.
Вспышка Falcon Eyes SS-48MU удобна и надежна в эксплуатации.
Характеристики:
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