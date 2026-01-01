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Phottix Indra 500 TTL (306) студийный моноблок с аккумулятором

Phottix Indra 500 TTL (306) студийный моноблок с аккумулятором

Phottix
Артикул: NVF-6000

Phottix Indra 500 TTL (306) – студийные моноблоки предназначен для работы в студии и на выезде.  Поддерживается режим «быстрой синхронизации» для камер Canon и Nikon, со скоростью сонхронизации 1/8000, что пригодится во время съемки в солнечный день.

Описание

Phottix Indra 500 TTL можно управлять с помощью вспышки Mitros +TTL или с помощью передатчика Odin. Доступен полный контроль за настройками прибора и автоматики. Например, можно регулировать мощность импульса диапазоном с  8 ступеней экспозиции с шагом в треть ступени. Такой широкий диапазон установок оценят любители макросъемки, которым важна как раз минимальная мощность моноблока. Впрочем, доступна и синхронизация по импульсу (ИК синхронизация), а так же радиосинхронизация с помощью популярных синхронизаторов Phottix Strato и Indra (только в ручном режиме).

Может работать от сети 110/220Вт. В комплекте имеется аккумуляторная батарея “ Phottix Indra Battery Pack ” емкостью 5000 mAh. У батареи имеется разъем USB для зарядки видеокамеры GoPro или мобильного телефона.

Характеристики:

  • максимальная мощность, вт  – 500
  • настройка мощности стопы, – в 8 шагов (4-500дж)
  • настройка мощности – с шагом 1/3 стопа либо полный стоп
  • режимы вспышки – ttl автомат., ручная настройка (m), мульти
  • угол освещения, град – 60
  • ведущее число – 45/147.6 (iso100, м/фут)
  • температура цвета – 5600±200 k
  • длительность вспышки, с – 1/250 - 1/12000
  • режимы hss и scs – есть
  • режимы моделирующего света, – выкл., ручной 1-9 уровней
  • режимы беспроводного приемника, – odin-c, odin-n, strato ii, opt-slave,rx off (может срабатывать только через 3.5 мм порт синхронизации)
  • порт синхронизации, мм – 3.5 мини порт
  • обновление по – через usb мини порт
  • вес, кг – 2.1 (не включая сетевой кабель осветителя)

Комплектация

  • Моноблок Indra500 TTL.
  • Аккумулятор 5000mAh.
  • Сумка для переноски.
  • Рефлектор.
  • Инструкция.

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