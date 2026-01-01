Phottix Indra 500 TTL (306) студийный моноблок с аккумулятором

Описание

Phottix Indra 500 TTL можно управлять с помощью вспышки Mitros +TTL или с помощью передатчика Odin. Доступен полный контроль за настройками прибора и автоматики. Например, можно регулировать мощность импульса диапазоном с 8 ступеней экспозиции с шагом в треть ступени. Такой широкий диапазон установок оценят любители макросъемки, которым важна как раз минимальная мощность моноблока. Впрочем, доступна и синхронизация по импульсу (ИК синхронизация), а так же радиосинхронизация с помощью популярных синхронизаторов Phottix Strato и Indra (только в ручном режиме).

Может работать от сети 110/220Вт. В комплекте имеется аккумуляторная батарея “ Phottix Indra Battery Pack ” емкостью 5000 mAh. У батареи имеется разъем USB для зарядки видеокамеры GoPro или мобильного телефона.

Характеристики: