Phottix Indra 500 TTL (306) студийный моноблок с аккумулятором

Phottix Indra 500 TTL можно управлять с помощью вспышки Mitros +TTL или с помощью передатчика Odin. Доступен полный контроль за настройками прибора и автоматики. Например, можно регулировать мощность импульса диапазоном с 8 ступеней экспозиции с шагом в треть ступени. Такой широкий диапазон установок оценят любители макросъемки, которым важна как раз минимальная мощность моноблока. Впрочем, доступна и синхронизация по импульсу (ИК синхронизация), а так же радиосинхронизация с помощью популярных синхронизаторов Phottix Strato и Indra (только в ручном режиме).
Может работать от сети 110/220Вт. В комплекте имеется аккумуляторная батарея “ Phottix Indra Battery Pack ” емкостью 5000 mAh. У батареи имеется разъем USB для зарядки видеокамеры GoPro или мобильного телефона.
Характеристики:
- максимальная мощность, вт – 500
- настройка мощности стопы, – в 8 шагов (4-500дж)
- настройка мощности – с шагом 1/3 стопа либо полный стоп
- режимы вспышки – ttl автомат., ручная настройка (m), мульти
- угол освещения, град – 60
- ведущее число – 45/147.6 (iso100, м/фут)
- температура цвета – 5600±200 k
- длительность вспышки, с – 1/250 - 1/12000
- режимы hss и scs – есть
- режимы моделирующего света, – выкл., ручной 1-9 уровней
- режимы беспроводного приемника, – odin-c, odin-n, strato ii, opt-slave,rx off (может срабатывать только через 3.5 мм порт синхронизации)
- порт синхронизации, мм – 3.5 мини порт
- обновление по – через usb мини порт
- вес, кг – 2.1 (не включая сетевой кабель осветителя)