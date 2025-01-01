аккумуляторное импульсное освещение

Интернет-магазин фототехники Фотогора предлагает аксессуары и приспособления, упрощающие съемку на выезде. У нас можно купить аккумуляторную вспышку, с которой вы станете автономны и сможете проводить много времени на природе, вдали от общих электросетей. Консультанты подберут комплект с независимыми источниками питания, подходящий для экстремальных условий, обстоятельств, в которых нельзя подключать студийное оборудование к стационарной розетке и т.д.

Выбор аккумуляторных вспышек в магазине Фотогора

Аккумуляторная вспышка подбирается с учетом предполагаемого места съемки, необходимой совокупной мощности, доступного числа циклов зарядки-разгрузки, цены и т.д. Наши консультанты расскажут об особенностях моделей и помогут выбрать подходящий внешний свет.

На сайте магазина Фотогора представлены:

системы с фотовспышкой и беспроводным синхронизатором — благодаря высокоемкостному аккумулятору при всех срабатываниях достигается высокая мощность, а скорость срабатывания сокращается до 0,1-2,5 секунд;

студийные моноблоки с питанием от аккумулятора — он дает возможность получать сверхкороткие импульсы, а светодиодные лампы уменьшают расход энергии;

многофункциональные батарейные вспышки с увеличенной мощностью моделирующего света, режимом стробоскопа и встроенным радиоприемником;

портативные вспышки с надежными и безопасными полимерными батареями, которые полностью заряжаются за 6 часов и меньше;

комплекты с портретными тарелками, сумками для переноски оборудования и т.д.

Магазин Фотогора осуществляет доставку покупок по всей России. Заказчики, которые приобретают аккумуляторные вспышки в Москве, могут забрать их самовывозом или воспользоваться услугами курьера. В другие регионы товары отправляются через транспортные компании.