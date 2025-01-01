Фильтр

Всего - 3 товара

Цена
Бренд
Байонет
Тип

Статьи

аккумуляторное импульсное освещение

Интернет-магазин фототехники Фотогора предлагает аксессуары и приспособления, упрощающие съемку на выезде. У нас можно купить аккумуляторную вспышку, с которой вы станете автономны и сможете проводить много времени на природе, вдали от общих электросетей. Консультанты подберут комплект с независимыми источниками питания, подходящий для экстремальных условий, обстоятельств, в которых нельзя подключать студийное оборудование к стационарной розетке и т.д.

Выбор аккумуляторных вспышек в магазине Фотогора

Аккумуляторная вспышка подбирается с учетом предполагаемого места съемки, необходимой совокупной мощности, доступного числа циклов зарядки-разгрузки, цены и т.д. Наши консультанты расскажут об особенностях моделей и помогут выбрать подходящий внешний свет.

На сайте магазина Фотогора представлены:

  • системы с фотовспышкой и беспроводным синхронизатором — благодаря высокоемкостному аккумулятору при всех срабатываниях достигается высокая мощность, а скорость срабатывания сокращается до 0,1-2,5 секунд;
  • студийные моноблоки с питанием от аккумулятора — он дает возможность получать сверхкороткие импульсы, а светодиодные лампы уменьшают расход энергии;
  • многофункциональные батарейные вспышки с увеличенной мощностью моделирующего света, режимом стробоскопа и встроенным радиоприемником;
  • портативные вспышки с надежными и безопасными полимерными батареями, которые полностью заряжаются за 6 часов и меньше;
  • комплекты с портретными тарелками, сумками для переноски оборудования и т.д.

Магазин Фотогора осуществляет доставку покупок по всей России. Заказчики, которые приобретают аккумуляторные вспышки в Москве, могут забрать их самовывозом или воспользоваться услугами курьера. В другие регионы товары отправляются через транспортные компании.

-20 %
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Арт. NVF-9577
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960. 

Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.

-20 %36 440 ₽
29 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Арт. DAN-2733
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Witstro AD400pro - импульсный аккумуляторный моноблок с поддержкой TTL.

Мощность 400 Дж. Быстрое время перезарядки 0,01-1 секунды. Стабильная цветовая температура 5600 К. Светодиодная пилотная лампа 30 Вт. Полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести 360 импульсов на полной мощности. 12 последовательных импульсов при мощности 1/16.

-20 %75 790 ₽
60 630 ₽
В корзину
-20 %
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Арт. NVF-9828
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.

Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.

-20 %96 890 ₽
77 510 ₽
В корзину
Товары в архиве (4)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера