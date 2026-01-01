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Godox Witstro AD600B kit студийный моноблок с аккумулятором
Godox Witstro AD600B kit студийный моноблок с аккумулятором
Godox Witstro AD600B kit студийный моноблок с аккумулятором

Godox Witstro AD600B kit студийный моноблок с аккумулятором

Godox
Артикул: NVF-9579

Godox Witstro AD600B kit - студийный моноблок с аккумулятором.

Мощная и портативная вспышка с литиевой батареей, встроенной системой беспроводной синхронизации Godox 2,4G. Модель AD600B поддерживает TTL-протоколы - Canon E-TTL II, Nikon i-TTL и Sony. В комплект также входят дополнительный аккумулятор, рефлектор AD-R6 и сумка.

Описание

Беспроводная система Godox 2.4G X System, кроме TTL-функционала, позволяет также использовать синхронизаторы серии X1 и X32 в качестве пульта дистанционного управления для регулировки мощности, управления звуковой сигнализацией и, собственно, поджига вспышек. Кроме того, приборы AD600B/AD600BM оснащены 3,5 мм Jack-портом для подключения альтернативных устройств синхронизации.

Вспышка AD600B имеет мощность 600 Дж, что позволяет достичь ведущего числа GN-87м (при ISO100, со стандартным рефлектором AD-R7). Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру 5600±200K во всем диапазоне доступной мощности, которая регулируется в пределах от 1/1 до 1/256 за 25 шагов. Также доступна полная поддержка автоматической работы в режиме TTL, экспокоррекции вспышки, высокоскоростной синхронизации на выдержках вплоть до 1/8000 с, синхронизации по задней шторке, съемки в режиме ручной установки мощности, мультивспышки, пользовательских функции и др.

Вспышка оснащена батареей с высокой емкостью (11,1В/8700 мАч), которая обеспечивает до 500 импульсов с максимальной мощностью и скорость готовности от залпа к залпу в диапазоне 0,01-2,5 секунд. Дополнительно приобретаемая импульсная голова H600 позволяет с помощью провода отделить импульсную часть от основного блока AD600, что повышает удобство работы, например, с журавлями или при необходимости установки вспышки на большой высоте.

В приборе предусмотрена светодиодная пилотная лампа с трехступенчатой регулировкой яркости, большой матричный ЖК-экран гарантирующий удобную настройку функций и регулируемая рукоять обеспечивающая легкую регулировку угла наклона вспышки. Для обновления прошивки предусмотрен порт USB.

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