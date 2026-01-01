YongNuo YN260 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной цветовой температурой

Осветитель имеет 192 LED светодиода и 40 светодиодных ламп SMD RGB что позволяет получить качественный свет во время съемки.
Встроенный аккумулятор большой емкости - 5200 мАч, позволяет использовать прибор длительное время без подзарядки. Возможно также подключить внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).
Характеристики:
- мощность - 18 Вт
- количество светодиодов - 192 LED и 40 SMD RGB шт.
- регулировка цветовой температуры - 3200-5500 К
- угол освещения - 110 град.
- индекс CRI - более 95