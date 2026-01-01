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YongNuo YN260 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной цветовой температурой

YongNuo YN260 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной цветовой температурой

Yongnuo
Артикул: DAN-3384

Осветитель светодиодный YongNuo YN260 с цветовой температурой 3200-5500K.

Универсальный портативный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором. Применяется как в фото, так и в видеосъемке при работе в небольших помещениях, или когда появляется необходимость подсветить отдельный участок сцены. 

Описание

Осветитель имеет 192 LED светодиода и 40 светодиодных ламп SMD RGB что позволяет получить качественный свет во время съемки. 

Встроенный аккумулятор большой емкости - 5200 мАч, позволяет использовать прибор длительное время без подзарядки. Возможно также подключить внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • мощность - 18 Вт
  • количество светодиодов - 192 LED и 40 SMD RGB шт.
  • регулировка цветовой температуры - 3200-5500 К
  • угол освещения - 110 град.
  • индекс CRI - более 95

Комплектация

  • Осветитель.
  • Футляр.

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