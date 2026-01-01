YongNuo YN600S осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производства, которая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии.

Прибор оснащен цифровым диммером регулировки яркости свечения. Питание осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их аналогов, а также возможно подключение к внешнему блоку (в комплект блок питания не входит, но прибор можно подключать к имеющимся в фотостудии сторонним блокам питания).

Совместимые модели аккумуляторов для этого прибора: NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330.

Для удобства пользования в комплекте есть ручка-подставка, с помощью которой можно удерживать прибор в руках или устанавливать на фотостойку. В комплекте с прибором также идут два светофильтра.

Характеристики: