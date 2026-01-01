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YongNuo YN600S осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN600S осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN600S осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K

YongNuo YN600S осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3379

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600S с цветовой температурой 5500 K.

Профессиональный светодиодный светильник постоянного свечения. Площадь светильника покрыта 600 светодиодами и поддерживает цветовую температуру 5500K.

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производствакоторая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии

Прибор оснащен цифровым диммером регулировки яркости свечения. Питание осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их аналогов, а также возможно подключение к внешнему блоку (в комплект блок питания не входит, но прибор можно подключать к имеющимся в фотостудии сторонним блокам питания). 

Совместимые модели аккумуляторов для этого прибора: NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330. 

Для удобства пользования в комплекте есть ручка-подставка, с помощью которой можно удерживать прибор в руках или устанавливать на фотостойку. В комплекте с прибором также идут два светофильтра.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 600
  • цветовая температура - 5500 K
  • диммер - да
  • индекс цветопередачи - более 85
  • мощность - 36 Вт
  • световой поток - 4500 Люмен 
  • размер - 284х200х52 мм
  • угол освещения - 55 град.
  • вес - 988 г

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