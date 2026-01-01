Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип

Артикул: DAN-9465

Selens Small strip soft light - светодиодный осветитель универсальный. Корпус выполнен из алюминия. Подойдёт для создания как фото, так и видео контента. Световая температура, как и яркость управляются с помощью пульта. Два ряда "тёплых" и "холодных" светодиодов общей мощностью 40w дают равномерное освещение. С помощью комплектного адаптера-держателя осветитель можно установить на стойку.