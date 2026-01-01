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Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип
Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип

Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип

Sitoo
Артикул: DAN-9465

Selens Small strip soft light - светодиодный осветитель универсальный. Корпус выполнен из алюминия. Подойдёт для создания как фото, так и видео контента. Световая температура, как и яркость управляются с помощью пульта. Два ряда "тёплых" и "холодных" светодиодов общей мощностью 40w дают равномерное освещение. С помощью комплектного адаптера-держателя осветитель можно установить на стойку.

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов - 96 (48 - 6000к, 48 - 3200к).
  • Максимальная мощность - 40Вт.
  • Регулировка цветовой температуры - 3200К/4000К/6000К.
  • Питание - от сети 220В.

Комплектация

осветитель - 1 шт
сетевой адаптер - 1 шт
крепление на стойку - 1 шт
чехол - 1 шт

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