Selens Small strip soft light осветитель светодиодный стрип

Характеристики:
- Количество светодиодов - 96 (48 - 6000к, 48 - 3200к).
- Максимальная мощность - 40Вт.
- Регулировка цветовой температуры - 3200К/4000К/6000К.
- Питание - от сети 220В.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens Small strip soft light - светодиодный осветитель универсальный. Корпус выполнен из алюминия. Подойдёт для создания как фото, так и видео контента. Световая температура, как и яркость управляются с помощью пульта. Два ряда "тёплых" и "холодных" светодиодов общей мощностью 40w дают равномерное освещение. С помощью комплектного адаптера-держателя осветитель можно установить на стойку.
Характеристики:
осветитель - 1 шт
сетевой адаптер - 1 шт
крепление на стойку - 1 шт
чехол - 1 шт
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