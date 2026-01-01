images
images
images
не исп! Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh светодиодный осветитель
не исп! Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh светодиодный осветитель
не исп! Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh светодиодный осветитель

не исп! Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh светодиодный осветитель

Raylab
Артикул: OLE-2342

Мобильный светодиодный осветитель формата стик (трубка) содержит 184 светодиода.  Мощность 7 Вт, цветовая температура 2500-9000 К, RGB 0-360°, 20 предустановленных спецэффектов. Гнезда 1/4" для крепления на стойку. Встроенный магнит позволяет закрепить осветитель на стальной поверхности трубе, стене. Встроенный Li-Ion аккумулятор 3000mAh

Описание

Характеристики:
  • Мощность лампы 7 Вт
  • Цветовая температура 2500-9000К ± 200,
  • CRI ≥ 95
  • Световой поток 800 Лм
  • RGB 0-360°
  • Угол рассеивания 120°
  • Регулировка мощности 1-100% (плавная)
  • Количество ламп 184 (69 белых, 69 желтых и 46 RGB)
  • Размеры 200 х 41 х 37 мм
  • Вес 157 гр

Комплектация

  • осветитель
  • инструкция 
  • кабель USB
  • мини-штатив 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Арт. MTG-2276
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Наличие
более 10 шт

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

5 760 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Арт. DAN-7501
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 21 ч

RGB-осветитель TL30- светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, которая выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде.

Мощность - 8 Вт. Цветовая температура - от 2700К до 6500К.

-10 %8 390 ₽
7 550 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Raylab RL-LED12RGB осветитель светодиодный 2500-9000К
Raylab RL-LED12RGB осветитель светодиодный 2500-9000К
Raylab RL-LED12RGB осветитель светодиодный 2500-9000К
Арт. OLE-2436
Raylab RL-LED12RGB осветитель светодиодный 2500-9000К
Наличие
в наличии 4-10 шт

Светодиодный компактный накамерный  RGB осветитель содержит 138 светодиодов. Цветовая температура 2500-9000K ± 200K, мощность 10 Вт, CRI ≥95, TLCI>97, регулировка мощности плавная, HSV режим и 24 световых эффекта. Для установки на стойку/штатив предусмотрена резьба 1/4" и холодный башмак. Встроенный Li-Ion аккумулятор 4000mAh. Черный корпус. В комплекте силиконовая накладка-диффузор.

5 160 ₽
В корзину
-10 %
Godox Ving V1S TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Sony
Godox Ving V1S TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Sony
Godox Ving V1S TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Sony
Арт. DAN-7221
Godox Ving V1S TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Sony
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн

Накамерная вспышка Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony.

Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Sony. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.

-10 %20 390 ₽
18 350 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.