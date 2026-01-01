не исп! Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh светодиодный осветитель

- Мощность лампы 7 Вт
- Цветовая температура 2500-9000К ± 200,
- CRI ≥ 95
- Световой поток 800 Лм
- RGB 0-360°
- Угол рассеивания 120°
- Регулировка мощности 1-100% (плавная)
- Количество ламп 184 (69 белых, 69 желтых и 46 RGB)
- Размеры 200 х 41 х 37 мм
- Вес 157 гр
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.