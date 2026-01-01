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Falcon Eyes LG 500/LED панель

Falcon Eyes LG 500/LED панель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-292

Falcon Eyes LG 500/LED – светодиодная панель подходит как для видеосъемки, так и в качестве постоянного света при фотосъемке. С помощью LED-панели можно обеспечить равномерное освещение объекта.

 

Описание

Шторки-отражатели, которые входят в комплект помогут управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется ручкой на задней панели осветителя или пультом. С помощью крепления кронштейна есть возможность устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами по бокам осветителя. Кнопка-фиксатор, находящаяся в месте крепления на стойку, предохраняет осветитель от падения.

Характеристики:

  • питание – DC 24V, AC 110-240V
  • мощность – 30W
  • количество диодов – 500
  • световой поток – 2778 мл
  • освещенность на расстоянии 1 м – 4600 лк
  • освещенность на расстоянии 2 м – 1220 лк
  • освещенность на расстоянии 3 м – 680 лк
  • регулировка мощности – есть
  • цветовая температура – 5400 К
  • беспроводное управление – есть
  • питание от аккумулятора – есть
  • наклонно-поворотное устройство – есть
  • полезная площадь свечения – 23,8х40 см

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