Falcon Eyes LG 500/LED панель

Шторки-отражатели, которые входят в комплект помогут управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется ручкой на задней панели осветителя или пультом. С помощью крепления кронштейна есть возможность устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами по бокам осветителя. Кнопка-фиксатор, находящаяся в месте крепления на стойку, предохраняет осветитель от падения.
Характеристики:
- питание – DC 24V, AC 110-240V
- мощность – 30W
- количество диодов – 500
- световой поток – 2778 мл
- освещенность на расстоянии 1 м – 4600 лк
- освещенность на расстоянии 2 м – 1220 лк
- освещенность на расстоянии 3 м – 680 лк
- регулировка мощности – есть
- цветовая температура – 5400 К
- беспроводное управление – есть
- питание от аккумулятора – есть
- наклонно-поворотное устройство – есть
- полезная площадь свечения – 23,8х40 см