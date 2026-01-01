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GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3791

Светодиодный осветитель GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color.

Светодиодная панель мощностью 38 Вт, имеет 1152 светодиода, регулируемую цветовую температуру 3200-5600 К, CRI > 97, световой поток 4300 Лм, дистанционное управление с пульта, съемные металлические шторки, съемный матовый фильтр, сетевой адаптер, две площадки для батарей типа NP-F и площадку V-mount.

Описание

В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Отличные технические характеристики это световой поток 4300 лм, плавное регулирование цветовой температуры в расширенном диапазоне 3200-5600 К и яркости от 10 до 100%, точная цветопередача (CRI > 97). Все это обеспечивают 1152 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входит рассеивающий матовый фильтр. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.

Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8". В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.

Дистанционное управление с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают широкие возможности для регулирования параметров и оперативного решения задач освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.

Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.

Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F либо аккумулятор V-mount (приобретаются отдельно).

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 38 Вт
  • кол-во светодиодов - 1152 (576 белых + 576 желтых)
  • световой поток - 4300 лм
  • цветовая температура - 3200-5600 (± 200) K
  • индекс CRI - > 97
  • регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
  • фильтр - матовый, съемный
  • шторки - 4-лепестковые
  • дисплей - 45х25 мм, подсветка
  • питание осветителя - через адаптер (входит в комплект) от батареи типа NP-F или аккумулятора V-mount (приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • размер (с лирой) - 472x300x50 мм
  • вес (с лирой) - 1,8 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Шторки.
  • Матовый рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Хомут для кабеля.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

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