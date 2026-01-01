GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color светодиодный осветитель

В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Отличные технические характеристики это световой поток 4300 лм, плавное регулирование цветовой температуры в расширенном диапазоне 3200-5600 К и яркости от 10 до 100%, точная цветопередача (CRI > 97). Все это обеспечивают 1152 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входит рассеивающий матовый фильтр. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.
Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8". В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.
Дистанционное управление с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают широкие возможности для регулирования параметров и оперативного решения задач освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.
Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.
Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного.
Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F либо аккумулятор V-mount (приобретаются отдельно).
Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.
Характеристики:
- мощность - 38 Вт
- кол-во светодиодов - 1152 (576 белых + 576 желтых)
- световой поток - 4300 лм
- цветовая температура - 3200-5600 (± 200) K
- индекс CRI - > 97
- регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
- фильтр - матовый, съемный
- шторки - 4-лепестковые
- дисплей - 45х25 мм, подсветка
- питание осветителя - через адаптер (входит в комплект) от батареи типа NP-F или аккумулятора V-mount (приобретается отдельно)
- система охлаждения - пассивная
- тип крепления - 5/8"
- размер (с лирой) - 472x300x50 мм
- вес (с лирой) - 1,8 кг