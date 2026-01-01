GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками, обеспечивающая равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач по освещению.
В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей, они генерируют 12000 Лм света высокого спектрального качества. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК-экране.
Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.
Поворотная лира, с возможностью смещения вдоль корпуса, позволяет пользователю установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке.
В комплекте фильтры (3200К и белый рассеивающий), шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.
Характеристики:
- мощность, Вт – 120
- количество светодиодов – 1806
- цветовая температура, К – 5500K ±200
- значение CRI – 95
- угол луча, град. – 45
- регулировка яркости – 0-100%, плавная
- дисплей – LCD
- размер (с креплением), мм – 858x315x55
- вес (без фильтров и сумки), кг – 3,3
- вес (с упаковкой), кг – 6,8