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GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный

GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: NVF-8912

GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD – осветительная панель с цветовой температурой 5500К (3200К с фильтром).

Панель относится к категории ультратонких, оснащена 1806 суперъяркими светодиодами и имеет коэффициент CRI 95. Питание возможно как от сети 220В, так и от аккумулятора V-mount. В комплекте шторки. Размер – 800x227 мм.  

Описание

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками, обеспечивающая равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач по освещению. 

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей, они генерируют 12000 Лм света высокого спектрального качества. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК-экране.

Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира, с возможностью смещения вдоль корпуса, позволяет пользователю установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке. 

В комплекте фильтры (3200К и белый рассеивающий), шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 120
  • количество светодиодов – 1806
  • цветовая температура, К – 5500K ±200
  • значение CRI – 95
  • угол луча, град. – 45
  • регулировка яркости – 0-100%, плавная
  • дисплей – LCD
  • размер (с креплением), мм – 858x315x55
  • вес (без фильтров и сумки), кг – 3,3
  • вес (с упаковкой), кг – 6,8

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Конверсионный фильтр.
  • Сумка.
  • Адаптер питания.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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