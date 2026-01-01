GreenBean UltraPanel 1092 LED осветитель светодиодный

- мощность, Вт – 72
- количество-во светодиодов – 1092
- цветовая температура, К – 5500 ±200
- освещение, лм – 6700
- CRI – >95
- угол луча, град. – 45
- фильтры (в комплекте) – белый рассеивающий, оранжевый
- дисплей – LCD
- крепление – 5/8"
- размеры (с креплением), мм – 560x315x55
- вес (без фильтров и сумки), кг – 2,15
- вес (с упаковкой), кг – 4,4
Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.