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-10 %
GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount
GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount

GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount

GreenBean
Артикул: NVF-6084

GreenBean GB-BP 190 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 160 высокой мощности, оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 13000 мАч/192,4 Вт/ч.

Описание

Аккумулятор GB-BP 190 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.

Аккумуляторный блок GB-BP 190 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.).

Характеристики:

  • номинальное выходное напряжение – 14.8 В, 10 А
  • рабочее выходное напряжение, В – 12.4 - 16.8
  • напряжение заряда – 17.2 В, 2 А
  • емкость батарейного блока – 13000 мАч/192,4 Вт*ч
  • тип элементов – Li-ion
  • рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов, Вт – 100
  • тип крепления – V-mount
  • температура эксплуатации не более, град. C – +50
  • размеры, мм – 168x62x100
  • вес, г – 1150

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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SmallRig V-Lock 1846В —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе. Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).

6 920 ₽
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