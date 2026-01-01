GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount

Аккумулятор GB-BP 190 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.
Аккумуляторный блок GB-BP 190 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.).
Характеристики:
- номинальное выходное напряжение – 14.8 В, 10 А
- рабочее выходное напряжение, В – 12.4 - 16.8
- напряжение заряда – 17.2 В, 2 А
- емкость батарейного блока – 13000 мАч/192,4 Вт*ч
- тип элементов – Li-ion
- рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов, Вт – 100
- тип крепления – V-mount
- температура эксплуатации не более, град. C – +50
- размеры, мм – 168x62x100
- вес, г – 1150