GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный

Описание

Осветитель может использоваться как источник основного, заполняющего или контрового света на съемочной площадке или сцене.

Светодиодная COB-матрица, выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 K и уровнем цветопередачи CRI> 95 при любой установленной мощности. Круглая светодиодная матрица формирует круглое, равномерно яркое световое пятно с четкими краями.

В металлическом корпусе осветителя располагается только светодиодная матрица, радиатор и вентиляторы охлаждения. Блок управления (контроллер) конструктивно вынесен в отдельный корпус, что помогает осветителю меньше нагреваться и работать при более высокой температуре.

Осветитель допускает длительное непрерывное использование благодаря управляемой микропроцессором активной системе охлаждения и защиты от перегрева.

Управление осветителем осуществляется при помощи одного из устройств: внешнего блока управления, пульта дистанционного управления, контроллера DMX (приобретается дополнительно).

Панель управления осветителя на внешнем блоке состоит из яркого LCD-дисплея размером 45х25 мм с подсветкой, тремя функциональными клавишами (Channel (Каналы), DMX, Fun) и диммером-кнопкой.

Диммер панели управления устанавливает выходную мощность осветителя, выбранное значение отражается на дисплее контроллера.

Кнопки Channel и DMX служат для настройки каналов дистанционного управления по Wi-Fi или DMX соответственно.

Короткое нажатие кнопки Fun переводит осветитель в один из предустановленных динамических режимов освещения: коротко нажмите кнопку выбора спецэффектов, пять специальных режимов: фотовспышка, фейерверк, тревога, молния, телевизор. Возможен выбор интенсивности и яркости воспроизведения спецэффекта.

Комплектный пульт дистанционного управления позволяет регулировать мощность и настраивать каналы от 0 до 99 передачи данных по Wi-Fi. Выбранные значения отображаются на собственном дисплее пульта и дисплее внешнего блока управления.

Если установить на пульте значение канала 00, можно включать и отключать, а также управлять мощностью нескольких осветителей GreenBean, независимо от установленного на них канала.

Пульт питается от двух пальчиковых батареек тип ААА.

Осветитель может использоваться в составе студийного оборудования с DMX управлением и выполнять различные световые сценарии, соединяясь с другими осветителями в линию длиной до 500 метров. При наличии в линии управляющего сигнала DMX управление осветителем переходит к системе DMX.

Осветитель имеет переднее крепление с байонетом Bowens, предназначенное для установки различных световых модификаторов GreenBean или других производителей, использующих этот тип крепления.

В комплект осветителя входит стандартный рефлектор диаметром18 см и глубиной 14 см с фактурной серебристой внутренней поверхностью. Рефлектор помогает формировать очень ровное световое пятно, так освещенность по краю светового пятна диаметром 1 метр падает всего на 7%.

Характеристики: