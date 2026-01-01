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GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный
GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный

GreenBean SunLight PRO 400 LED осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-5721

Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 400 LED.

Студийный светодиодный осветитель, мощность светодиода 400 Вт, цветовая температура - 5600 К. Светильник имеет плавное регулирование яркости от 10 до 100% и 5 встроенных световых эффектов, внешний блок управления с двумя площадками для аккумуляторов V-mount, поддержку протокола DMX512. Байонет - Bowens. В комплекте рефлектор, 99-канальный пульт ДУ, сумка-кофр. Вес- 2 кг.

Описание

Осветитель может использоваться как источник основного, заполняющего или контрового света на съемочной площадке или сцене.

Светодиодная COB-матрица, выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 K и уровнем цветопередачи CRI> 95 при любой установленной мощности. Круглая светодиодная матрица формирует круглое, равномерно яркое световое пятно с четкими краями.

В металлическом корпусе осветителя располагается только светодиодная матрица, радиатор и вентиляторы охлаждения. Блок управления (контроллер) конструктивно вынесен в отдельный корпус, что помогает осветителю меньше нагреваться и работать при более высокой температуре.

Осветитель допускает длительное непрерывное использование благодаря управляемой микропроцессором активной системе охлаждения и защиты от перегрева.

Управление осветителем осуществляется при помощи одного из устройств: внешнего блока управления, пульта дистанционного управления, контроллера DMX (приобретается дополнительно).

Панель управления осветителя на внешнем блоке состоит из яркого LCD-дисплея размером 45х25 мм с подсветкой, тремя функциональными клавишами (Channel (Каналы), DMX, Fun) и диммером-кнопкой.

Диммер панели управления устанавливает выходную мощность осветителя, выбранное значение отражается на дисплее контроллера.

Кнопки Channel и DMX служат для настройки каналов дистанционного управления по Wi-Fi или DMX соответственно.
Короткое нажатие кнопки Fun переводит осветитель в один из предустановленных динамических режимов освещения: коротко нажмите кнопку выбора спецэффектов, пять специальных режимов: фотовспышка, фейерверк, тревога, молния, телевизор. Возможен выбор интенсивности и яркости воспроизведения спецэффекта.

Комплектный пульт дистанционного управления позволяет регулировать мощность и настраивать каналы от 0 до 99 передачи данных по Wi-Fi. Выбранные значения отображаются на собственном дисплее пульта и дисплее внешнего блока управления.

Если установить на пульте значение канала 00, можно включать и отключать, а также управлять мощностью нескольких осветителей GreenBean, независимо от установленного на них канала.

Пульт питается от двух пальчиковых батареек тип ААА.

Осветитель может использоваться в составе студийного оборудования с DMX управлением и выполнять различные световые сценарии, соединяясь с другими осветителями в линию длиной до 500 метров. При наличии в линии управляющего сигнала DMX управление осветителем переходит к системе DMX.

Осветитель имеет переднее крепление с байонетом Bowens, предназначенное для установки различных световых модификаторов GreenBean или других производителей, использующих этот тип крепления.

В комплект осветителя входит стандартный рефлектор диаметром18 см и глубиной 14 см с фактурной серебристой внутренней поверхностью. Рефлектор помогает формировать очень ровное световое пятно, так освещенность по краю светового пятна диаметром 1 метр падает всего на 7%.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 400 Вт
  • световой поток - 13000 люкс
  • индекс цветопередачи CRI - >96
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности светового потока - плавная, от 10 до 100 проц.
  • дистанционное управление - радио 2,4 ГГц (99 радиоканалов)
  • управление DMX - DMX512
  • электропитание - 85-265 В, 50 Гц
  • питание пульта ДУ - 2 батарея типа ААА
  • система охлаждения - активная микропроцессорная с низким уровнем шума
  • байонет - Bowens
  • крепление - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - сталь
  • размер осветителя с колпаком - 12,5х32 см
  • размер упаковки - 50,5х35,5х30 см
  • вес осветителя - 2 кг
  • вес в упаковке - 9 кг

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