GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель

Описание

Светодиодная панель служит как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, при съемке в различных жанрах.

Панель имеет 288 сверхъярких светодиода с цветовой температурой 5200±200 K и высоким уровнем цветопередачи CRI> 90. Осветитель эконормичен, потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 310x150 мм закрыта рассеивающим фильтром.

Значения текущих параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор режимов освещения осуществляется при помощи четырех кнопок на панели управления. Возможен выбор каналов, от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100% в режиме постоянного света. В режиме стробоскоп осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.

Осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Также на панели расположен разъем питания С13 для присоединения комплектного сетевого кабеля длиной 1,2 м. Беспроводное управление панелью можно организовать, приобретя дополнительно DMX приемник и передатчик

Система охлаждения имеет мощный практически бесшумный вентилятор, осветитель подходит для длительной видеосъемки даже во время записи звука. Также для эфективного отвода тепла пременены теплоотводящие ребра сверху и снизу металлического корпуса и ряды перфорации по бокам корпуса.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении.

Характеристики: