GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель

Светодиодная панель служит как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, при съемке в различных жанрах.
Панель имеет 288 сверхъярких светодиода с цветовой температурой 5200±200 K и высоким уровнем цветопередачи CRI> 90. Осветитель эконормичен, потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 310x150 мм закрыта рассеивающим фильтром.
Значения текущих параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор режимов освещения осуществляется при помощи четырех кнопок на панели управления. Возможен выбор каналов, от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100% в режиме постоянного света. В режиме стробоскоп осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.
Осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Также на панели расположен разъем питания С13 для присоединения комплектного сетевого кабеля длиной 1,2 м. Беспроводное управление панелью можно организовать, приобретя дополнительно DMX приемник и передатчик
Система охлаждения имеет мощный практически бесшумный вентилятор, осветитель подходит для длительной видеосъемки даже во время записи звука. Также для эфективного отвода тепла пременены теплоотводящие ребра сверху и снизу металлического корпуса и ряды перфорации по бокам корпуса.
Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении.
Характеристики:
- мощность - 100 вт
- кол-во светодиодов - 288 шт
- размер излучающей поверхности - 310 x 150 мм
- цветовая температура - 5200 k ±200
- коэффициент CRI - > 90
- регулировка яркости - 0-100%, плавная (шкала от 0 до 255)
- разъем dmx - rj45 (in/out)
- разъем питания - c13
- питание осветителя - от сети (сетевой адаптер в комплекте)
- система охлаждения - активная
- крепление - 5/8"
- материал корпуса - металл
- материал шторок - металл
- материал кронштейна-лиры - металл/пластик
- размеры без лиры - 320x170х80 мм
- вес с лирой - 3,7 кг
- размеры упаковки - 405х280х135 мм
- вес с упаковкой - 4,1 кг