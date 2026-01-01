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GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель

GreenBean StudioLight 100 LED DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-4608

Светодиодный осветитель GreenBean StudioLight 100 LED DMX.

Светодиодная панель мощностью 100 Вт, состоящая из 288 светодиодов. Имеет цветовую температуру 5200±200 К, CRI > 90, регулируемую яркость, режим стробоскоп, дистанционное управление по DMX512. Вес - 3,7 кг.

Описание

Светодиодная панель служит как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, при съемке в различных жанрах.

Панель имеет 288 сверхъярких светодиода с цветовой температурой 5200±200 K и высоким уровнем цветопередачи CRI> 90. Осветитель эконормичен, потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 310x150 мм закрыта рассеивающим фильтром.

Значения текущих параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор режимов освещения осуществляется при помощи четырех кнопок на панели управления. Возможен выбор каналов, от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100% в режиме постоянного света. В режиме стробоскоп осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.

Осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Также на панели расположен разъем питания С13 для присоединения комплектного сетевого кабеля длиной 1,2 м. Беспроводное управление панелью можно организовать, приобретя дополнительно DMX приемник и передатчик

Система охлаждения имеет мощный практически бесшумный вентилятор, осветитель подходит для длительной видеосъемки даже во время записи звука. Также для эфективного отвода тепла пременены теплоотводящие ребра сверху и снизу металлического корпуса и ряды перфорации по бокам корпуса.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении. 

Характеристики:

  • мощность - 100 вт
  • кол-во светодиодов - 288 шт
  • размер излучающей поверхности - 310 x 150 мм
  • цветовая температура - 5200 k ±200
  • коэффициент CRI - > 90
  • регулировка яркости - 0-100%, плавная (шкала от 0 до 255)
  • разъем dmx - rj45 (in/out)
  • разъем питания - c13
  • питание осветителя - от сети (сетевой адаптер в комплекте)
  • система охлаждения - активная
  • крепление - 5/8"
  • материал корпуса - металл
  • материал шторок - металл
  • материал кронштейна-лиры - металл/пластик
  • размеры без лиры - 320x170х80 мм
  • вес с лирой - 3,7 кг
  • размеры упаковки - 405х280х135 мм
  • вес с упаковкой - 4,1 кг

Комплектация

  • Светодиодная панель с металлическими шторками.
  • Кронштейн-лира с комплектом крепления.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой кабель питания.
  • Кабель DMX.
  • Руководство по эксплуатации.

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в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

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Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5x16,5 см с цветовой температурой от 3200 до 5600К, плавной регулировкой яркости, возможностью питания от аккумулятора NP-F.

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.

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