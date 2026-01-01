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GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель

GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-2997

Cветодиодный осветитель GreenBean FreeLight 504 bi-color.

Светодиодный осветитель серии FreeLight с гибкой и ударопрочной панелью мощностью 102 Вт, защищенной от влаги по стандарту IP67 для съемок в студии и вне помещения. На панель установлены 336 SMD светодиодов, цветовая температура и мощность которых могут регулироваться дистанционно от 2750 до 6500 К и от 10 до 100%.

Описание

Гибкая и ударопрочная панель осветителя защищенная от пыли и влаги по стандарту IP67, позволяет использовать прибор в самых неблагоприятных условиях вне студии. Мощности 504 современных сверхярких SMD светодиодов (CRI более 96) будет достаточно для решения большинства задач съемки.

Мощность светового потока, а также цветовая температура плавно регулируются при помощи модуля управления, получающего питание от аккумуляторов V-mount или бытовой сети 220 В. Модуль управления может быть размещен на самой панели при помощи липучек, либо отсоединен от нее для облегчения веса. Во втором случае управляющий сигнал мощностью светового потока и цветовой температурой передается по специальному витому кабелю, входящему в комплект. Для удобства пользования на корпусе модуля имеется цифровой дисплей и индикаторы состояния дисплея.

В комплекте удобная черная сумка для переноски с органайзером внутреннего пространства. Липучки надежно фиксируют световую панель внутри сумки, исключая возможность повреждения при перевозке.

Характеристики:

  • кол-во светодиодов - 504
  • цветовая температура 2750-6500 K
  • мощность - 102 Вт
  • CRI - >96
  • угол луча - 120 град.
  • регулировка яркости - 10-100%
  • дисплей - двухразрядный цифровой
  • размер панели - 780x260х5 мм
  • вес - 4000 г

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в наличии 4-10 шт

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2 250 ₽
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