GreenBean FreeLight 504 bi-color светодиодный осветитель

Описание

Гибкая и ударопрочная панель осветителя защищенная от пыли и влаги по стандарту IP67, позволяет использовать прибор в самых неблагоприятных условиях вне студии. Мощности 504 современных сверхярких SMD светодиодов (CRI более 96) будет достаточно для решения большинства задач съемки.

Мощность светового потока, а также цветовая температура плавно регулируются при помощи модуля управления, получающего питание от аккумуляторов V-mount или бытовой сети 220 В. Модуль управления может быть размещен на самой панели при помощи липучек, либо отсоединен от нее для облегчения веса. Во втором случае управляющий сигнал мощностью светового потока и цветовой температурой передается по специальному витому кабелю, входящему в комплект. Для удобства пользования на корпусе модуля имеется цифровой дисплей и индикаторы состояния дисплея.

В комплекте удобная черная сумка для переноски с органайзером внутреннего пространства. Липучки надежно фиксируют световую панель внутри сумки, исключая возможность повреждения при перевозке.

Характеристики: