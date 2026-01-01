GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель

Описание

336 современных сверхъярких SMD-светодиодов создают максимальную освещенность 2500 люкс на расстоянии 1 метра с индексом цветопередачи CRI более 96, обеспечивая качественный яркий свет. Цветовая температура «белого» света регулируется от теплого (3000 К – 84 светодиода) до холодного (6500 К – 84 светодиода). 168 цветных светодиодов RGB так же могут выдавать белый свет. Мощность светового потока регулируется от 10º до 100% с шагом 5%.

Для получения направленного рассеянного мягкого светового потока к панели крепится входящий в комплект софтбокс. Крепление производится за счёт «липучки» на оборотной стороне панели. Софтбокс имеет с внутренней стороны светоотражающие серебристое текстурное покрытие. В комплект входят тканевый светорассеиватель из полистирола стабилизированного типа и тканевые соты. Крепление рассеивателя и сот производится за счёт «липучки» на крае софтбокса. Возможно одновременное использование сот и рассеивателя.

На лицевой стороне модуля управления из прочного алюминиевого сплава находятся два диммера-регулятора, три кнопки переключения режимов и яркий монохромный цветной цифровой дисплей, отображающий текущие параметры и заряд аккумулятора.



