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GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель

GreenBean FreeLight 336 RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8699

Гибкая, легкая и ударопрочная световая панель сохраняет форму, которую ей придает оператор без дополнительных приспособлений. Панели можно придать любую форму: выгибать ее во внутрь или наружу, волнообразно, краями в разные стороны. Панель можно прикреплять прямо на стену на двухсторонний скотч благодаря небольшому весу 480 г. Набор цветосветовых эффектов хранится в памяти устройства. Может работать от сетевого адаптера 220 В с кабелем питания длиной 4 метра (входит в комплект) или от аккумулятора типа V-mount (в комплект не входит). Подойдет для выездных фото- и видеосъемок ее особенно удобно использовать в ограниченном пространстве студии.

Описание

336 современных сверхъярких SMD-светодиодов создают максимальную освещенность 2500 люкс на расстоянии 1 метра с индексом цветопередачи CRI более 96, обеспечивая качественный яркий свет. Цветовая температура «белого» света регулируется от теплого (3000 К – 84 светодиода) до холодного (6500 К – 84 светодиода). 168 цветных светодиодов RGB так же могут выдавать белый свет. Мощность светового потока регулируется от 10º до 100% с шагом 5%.

Для получения направленного рассеянного мягкого светового потока к панели крепится входящий в комплект софтбокс. Крепление производится за счёт «липучки» на оборотной стороне панели. Софтбокс имеет с внутренней стороны светоотражающие серебристое текстурное покрытие. В комплект входят тканевый светорассеиватель из полистирола стабилизированного типа и тканевые соты. Крепление рассеивателя и сот производится за счёт «липучки» на крае софтбокса. Возможно одновременное использование сот и рассеивателя.

На лицевой стороне модуля управления из прочного алюминиевого сплава находятся два диммера-регулятора, три кнопки переключения режимов и яркий монохромный цветной цифровой дисплей, отображающий текущие параметры и заряд аккумулятора.


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