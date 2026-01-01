Характеристики:
- Форма : овал
- Байонет насадки : уникальный
- Габариты : 580 × 120 × 100 мм
- Вес товара без упаковки : 172 г
- Совместимость : серия YN-360
- Вес : 170 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360. Софтбокс для осветителей серии YN360 : Yongnuo YN-360S, YongNuo YN360II 5500K, YongNuo YN360II - 3200-5500K. Позволяет создать направленный свет, убрать лишнее рассеивание.
Характеристики:
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Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый. Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.7х11 м светло-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-58 размером 2,7х11 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGA-D2.7 – дюралевая труба длиной 2.7 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-54 размером 2,72х11 м цвет - зеленый. Данный цвет чаще всего используется в качестве хромакея. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.