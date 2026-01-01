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Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360
Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360
Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360

Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360

Yongnuo
Артикул: MTG-2341

Yongnuo RGX01 софтбокс для осветителя YN360. Софтбокс для осветителей серии  YN360 : Yongnuo YN-360S, YongNuo YN360II 5500K, YongNuo YN360II - 3200-5500K. Позволяет создать направленный свет, убрать лишнее рассеивание. 

Описание

Характеристики:

  • Форма : овал
  • Байонет насадки : уникальный
  • Габариты : 580 × 120 × 100 мм
  • Вес товара без упаковки : 172 г
  • Совместимость : серия YN-360
  • Вес : 170 г

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