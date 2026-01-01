images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean DayLight II 200 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3783

Светодиодный осветитель GreenBean DayLight II 200 LED RGB.

Светодиодная панель с RGB-диодами мощностью 200 Вт, имеет 1224 светодиода, регулируемую цветовую температуру 3200–9999 К, CRI > 96, регулируемую яркость, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона по Bluetooth, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, сетевой адаптер и 2 площадки V-mount.

Описание

Главный элемент панели - 1224 сверхъярких SMD-светодиода, включая 408 диодов RGB общей мощностью 200 Вт. Рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов), отличаются малым выделением тепла. RGB-светодиоды позволяют формировать освещение любого оттенка. Полная цветовая гамма с возможностью регулирования цветового тона и насыщенности помогает добиваться необходимых световых эффектов. В меню предусмотрены функции раздельной настройки групп светодиодов, выбора и сохранения цветовых комбинаций, использования циклических режимов освещения, регулирования яркости.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3200 до 9999 K. Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать светильник с любыми другими осветительными приборами.

Управлять настройками осветителя можно с помощью 2 валкодеров. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения любой сложности. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять параметрами осветителя с помощью смартфона и соответствующего программного обеспечения. Приложение Fi Light – эмулятор пульта для дистанционного управления осветителем - доступно на Google Play и App Store.

Питание возможно от сети (сетевой адаптер в комплекте) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет шторки, надежные петли, стальную фурнитуру и крепкий кронштейн-лиру.

Система пассивного охлаждения эффективна для охлаждения современных светодиодов с низким выделением тепла. Благодаря отсутствию в осветителе вентилятора возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 200 Вт
  • кол-во светодиодов - 1224
  • размер излучающей поверхности - 450 x 260 мм
  • освещенность (на расстоянии 1 м) - 2200 лк
  • цветовая температура - 3200–9999 (± 100) K
  • разъем DMX - RJ45
  • индекс CRI - > 96
  • регулировка яркости - от 0 до 100%, плавная
  • фильтр - рассеивающий, съемный
  • шторки - 4-лепестковые, металлические
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретаются отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размер (без лиры) - 490x300х80 мм
  • вес (с лирой) - 4,6 кг

Комплектация

  • Панель DayLight II 200 LED RGB с лирой и шторками.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Сумка для хранения и транспортировки.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Арт. DAN-3349
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


1 850 ₽
В корзину
Kupo CT40MKB 40&quot; Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном
Арт. OLE-1451
Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном
Наличие
более 10 шт

KUPO 40" Extension Grip Arm Black – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3. Цвет – черный.

22 620 ₽
В корзину
Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Арт. NVF-8846
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Наличие
более 10 шт

Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

24 990 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.