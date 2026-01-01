Godox VL150 светодиодный осветитель

Круглая COB LED-матрица осветителя выдает сбалансированный дневной свет мощностью 150 Вт с индексом цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥95 и цветовой температурой 5600 К, обеспечивая высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета.
Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% - вы точно подберете необходимое количество света для вашей задачи. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 6400 лк.
Управляется и питается от внешнего блока управления(контроллера), что делает его компактным, легким, автономным и простым в управлении.
Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер входит в комплект) или от аккумуляторной батареи типа V-mount (приобретается отдельно).
Панель управления, расположенная на корпусе контроллера, с интуитивно понятным интерфейсом, состоящая из двух кнопок и вращающегося диммера для регулировки светового потока и настройки радиоканала. Установленные параметры отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.
Настройка параметров также может осуществляться по беспроводной сети 2.4ГГц (Godox X) с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или же с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) с поддержкой Bluetooth и установленным бесплатным приложением GodoxPhoto (iOS/Android). Для этого на корпусе контроллера размещены специальные антенны для лучшего приема сигнала.
Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить запись звука во время видеосъемки.
К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении.
Угол наклона осветителя регулируется при помощи крупной ручки-барашка и «трещотки», исключающей случайное проворачивание.
Характеристики:
- Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц), 2А(DC16.8В/10А)
- Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
- Мощность: 150Вт
- Цветовая температура: 5600К±200K
- Освещенность (1м, без рефлектора): 6400 лк
- Индекс CRI: ≥96
- Индекс TLCI: ≥95
- Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
- Рабочая температура: -10С~40С
- Количество каналов: 16