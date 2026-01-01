Godox VL150 светодиодный осветитель

Описание

Круглая COB LED-матрица осветителя выдает сбалансированный дневной свет мощностью 150 Вт с индексом цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥95 и цветовой температурой 5600 К, обеспечивая высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета.

Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% - вы точно подберете необходимое количество света для вашей задачи. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 6400 лк.

Управляется и питается от внешнего блока управления(контроллера), что делает его компактным, легким, автономным и простым в управлении.

Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер входит в комплект) или от аккумуляторной батареи типа V-mount (приобретается отдельно).

Панель управления, расположенная на корпусе контроллера, с интуитивно понятным интерфейсом, состоящая из двух кнопок и вращающегося диммера для регулировки светового потока и настройки радиоканала. Установленные параметры отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.

Настройка параметров также может осуществляться по беспроводной сети 2.4ГГц (Godox X) с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или же с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) с поддержкой Bluetooth и установленным бесплатным приложением GodoxPhoto (iOS/Android). Для этого на корпусе контроллера размещены специальные антенны для лучшего приема сигнала.

Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить запись звука во время видеосъемки.

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении.

Угол наклона осветителя регулируется при помощи крупной ручки-барашка и «трещотки», исключающей случайное проворачивание.

Характеристики: