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Godox VL150 светодиодный осветитель

Godox VL150 светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-7503

Godox VL150 - светодиодный осветитель, весом менее 2 кг, подходящий для освещения при проведении портретной, предметной, интерьерной фотосъемки, а также для съемки видеороликов.

Байонет - Bowens. Цветовая температура - 5600К±200K.

Описание

Круглая COB LED-матрица осветителя выдает сбалансированный дневной свет мощностью 150 Вт с индексом цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥95 и цветовой температурой 5600 К, обеспечивая высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета.

Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% - вы точно подберете необходимое количество света для вашей задачи. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 6400 лк.

Управляется и питается от внешнего блока управления(контроллера), что делает его компактным, легким, автономным и простым в управлении.

Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер входит в комплект) или от аккумуляторной батареи типа V-mount (приобретается отдельно).

Панель управления, расположенная на корпусе контроллера, с интуитивно понятным интерфейсом, состоящая из двух кнопок и вращающегося диммера для регулировки светового потока и настройки радиоканала. Установленные параметры отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.

Настройка параметров также может осуществляться по беспроводной сети 2.4ГГц (Godox X) с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или же с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) с поддержкой Bluetooth и установленным бесплатным приложением GodoxPhoto (iOS/Android). Для этого на корпусе контроллера размещены специальные антенны для лучшего приема сигнала.

Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить запись звука во время видеосъемки.

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении.

Угол наклона осветителя регулируется при помощи крупной ручки-барашка и «трещотки», исключающей случайное проворачивание.

Характеристики:

  • Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц), 2А(DC16.8В/10А)
  • Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
  • Мощность: 150Вт
  • Цветовая температура: 5600К±200K
  • Освещенность (1м, без рефлектора): 6400 лк
  • Индекс CRI: ≥96
  • Индекс TLCI: ≥95
  • Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
  • Рабочая температура: -10С~40С
  • Количество каналов: 16

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт
  • Блок управления - 1 шт
  • Сетевой адаптер - 1 шт
  • Кабель питания - 1 шт
  • Рефлектор Bowens - 1 шт
  • Защитная крышка - 1 шт
  • Сумка для переноски - 1 шт
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт

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