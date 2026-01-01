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Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ
Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ
Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ
Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ
Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ

Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ

Godox
Артикул: DAN-7830

Универсальный светодиодный осветитель Godox SL60W - источник постоянного света мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К, подходит для использования как в фотостудиях, так и для видеопроизводства, имеет интуитивную панель управления, радиатор с вентилятором, который встроен в корпус осветителя, также в кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.

Описание

Особенности:

  • Плавная регулировка яркости от 10 до 100%
  • Большой ЖК-дисплей, автоматическое сохранение настроек
  • Возможность дистанционного управления
  • Байонет Bowens совместим с различными модификаторами света и аксессуарами
  • Алюминиевый радиатор, встроенный вентилятор и функция контроля температуры
  • Питание 100~240 В переменного тока 50/60 Гц
  • Число каналов: 16
  • Число групп: 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Мощность: 60 Вт
  • Цветовая температура: 5600К±200К
  • Освещенность: 4100 лк (1м)
  • Световой поток: 4500 лм
  • Индекс цветопередачи: ˃93
  • TLCI (Qa) ˃95
  • R9 ˃80
  • Рабочая температура: -10~50˚С
  • Безопасный температурный режим: ≤70˚С

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