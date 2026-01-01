Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ

Особенности:
- Плавная регулировка яркости от 10 до 100%
- Большой ЖК-дисплей, автоматическое сохранение настроек
- Возможность дистанционного управления
- Байонет Bowens совместим с различными модификаторами света и аксессуарами
- Алюминиевый радиатор, встроенный вентилятор и функция контроля температуры
- Питание 100~240 В переменного тока 50/60 Гц
- Число каналов: 16
- Число групп: 6 групп (A, B, C, D, E, F)
- Мощность: 60 Вт
- Цветовая температура: 5600К±200К
- Освещенность: 4100 лк (1м)
- Световой поток: 4500 лм
- Индекс цветопередачи: ˃93
- TLCI (Qa) ˃95
- R9 ˃80
- Рабочая температура: -10~50˚С
- Безопасный температурный режим: ≤70˚С