Godox SL60W студийный осветитель светодиодный без пульта ДУ

Артикул: DAN-7830

Универсальный светодиодный осветитель Godox SL60W - источник постоянного света мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К, подходит для использования как в фотостудиях, так и для видеопроизводства, имеет интуитивную панель управления, радиатор с вентилятором, который встроен в корпус осветителя, также в кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.