Godox SL150II Bi осветитель светодиодный студийный
Артикул: DAN-6782

Осветитель светодиодный студийный Godox SL150II Bi.

Светодиодный осветитель мощностью 150 Вт. Световая температура - 2800-6500 К, индекс CRI - 96, TLCI >97. Байонет - Bowens. Прибор имеет малошумный вентилятор с возможностью отключения для проведения звукозаписи. Вес - 3,07 кг.

Описание

Компактный биколорный источник света с регулируемой мощностью и цветовой температурой. Благодаря малошумному вентилятору с возможностью отключения во время проведения съемки, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука, для онлайн трансляций, стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и т.д.

Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и др.

Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Характеристики:  

  • цветовая температура - 2800-6500 К
  • индекс CRI - ≥96
  • индекс TLCI - ≥97
  • частота беспроводной передачи - 2,4 ГГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - ~50 м
  • каналы (CH) - 32 (1-32)
  • группы (GR) - 16 (A-F/0-9)
  • размер осветителя - 34х20х16 см
  • вес осветителя - 3,07 кг
  • вес с упаковкой - 4,5 кг

