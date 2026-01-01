Godox SL150II Bi осветитель светодиодный студийный

Компактный биколорный источник света с регулируемой мощностью и цветовой температурой. Благодаря малошумному вентилятору с возможностью отключения во время проведения съемки, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука, для онлайн трансляций, стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и т.д.
Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и др.
Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.
Характеристики:
- цветовая температура - 2800-6500 К
- индекс CRI - ≥96
- индекс TLCI - ≥97
- частота беспроводной передачи - 2,4 ГГц
- расстояние (на открытом пространстве) - ~50 м
- каналы (CH) - 32 (1-32)
- группы (GR) - 16 (A-F/0-9)
- размер осветителя - 34х20х16 см
- вес осветителя - 3,07 кг
- вес с упаковкой - 4,5 кг