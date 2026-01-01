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FST SFPL-24B светодиодная панель
FST SFPL-24B светодиодная панель
FST SFPL-24B светодиодная панель

FST SFPL-24B светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0077

Ультратонкая и ультралегкая светодиодная панель FST SFPL-24B на 500 SMD-светодиодах, срок службы которых 50000 часов. Изменения цветовой температуры - от 3200 K до 5600 K, индекс цветопередачи - CRI96+. Панель работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов. Может быть использована как накамерный свет.

Описание

В энергосберегающей сверхъяркой панели FST SFPL-24B установлены SMD-светодиоды мощностью 0,2 Вт с минимальной теплоотдачей.

На задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. Панель оснащена встроенной светорассеивающей панелью. Благодаря тому, что в FST SFPL-24B предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, панель можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке или, благодаря переходнику под горячий башмак», который идет в комплекте, использовать как накамерный свет.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 240
  • мощность, Вт - 24
  • светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,2 W
  • световой поток, Лм - 2400
  • индекс цветопередачи - CRI96+
  • цветовая температура - 3200-5600 K
  • диапазон регулировки мощности - 10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 13-15 V, один разъем для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15V, 2,4 A
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Адаптер под горячий башмак.
  • Сетевой адаптер.

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