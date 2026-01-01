FST SFPL-24B светодиодная панель

В энергосберегающей сверхъяркой панели FST SFPL-24B установлены SMD-светодиоды мощностью 0,2 Вт с минимальной теплоотдачей.
На задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. Панель оснащена встроенной светорассеивающей панелью. Благодаря тому, что в FST SFPL-24B предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, панель можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.
Панель можно закрепить на стойке или, благодаря переходнику под горячий башмак», который идет в комплекте, использовать как накамерный свет.
Характеристики:
- количество светодиодов, шт. - 240
- мощность, Вт - 24
- светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,2 W
- световой поток, Лм - 2400
- индекс цветопередачи - CRI96+
- цветовая температура - 3200-5600 K
- диапазон регулировки мощности - 10-100%
- срок службы светодиодов, ч - 50000
- питание - DC 13-15 V, один разъем для батарей Sony NP-F
- DC-адаптер 15V, 2,4 A
- дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.