FST SFPL-24B светодиодная панель

Описание

В энергосберегающей сверхъяркой панели FST SFPL-24B установлены SMD-светодиоды мощностью 0,2 Вт с минимальной теплоотдачей.

На задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. Панель оснащена встроенной светорассеивающей панелью. Благодаря тому, что в FST SFPL-24B предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, панель можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке или, благодаря переходнику под горячий башмак», который идет в комплекте, использовать как накамерный свет.

Характеристики: